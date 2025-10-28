PSOE klagt gegen neue Müllgebühr in Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Der Countdown für das Inkrafttreten der neuen Müllgebühr in Vélez-Málaga, die die mehr als 85.000 registrierten Einwohner und Unternehmen ab dem 1. Januar zahlen müssen und die voraussichtlich 7,2 Millionen Euro pro Jahr in die klammen Kassen der Stadtverwaltung bringen wird, läuft. Das Zweiparteien-Regierungsteam aus PP und GIPMTM hat in einer Informationskommission die Behauptungen der drei Oppositionsfraktionen Andalucía por Sí, PSOE, Vox, des fraktionslosen Stadtrats Elías García und von 560 Einwohnern zurückgewiesen und will die Gemeindeverordnung nach einer vorangegangenen vorläufigen Genehmigung im Juli in einer Plenarsitzung endgültig verabschieden. Die neue Steuer wird sowohl auf Haushalte mit einer Spanne von 101 bis 135 Euro als auch auf Unternehmen mit durchschnittlichen Kosten von 112,30 Euro erhoben.

Die Oppositionsgruppen geben jedoch nicht auf, diese neue Abgabe zu stoppen, da die Müllabfuhr in Vélez-Málaga seit Anfang der 1990er Jahre aufgrund einer politischen Vereinbarung in der IBI-Rechnung enthalten ist. Der Sprecher der sozialistischen Stadtratsfraktion von Vélez-Málaga, Víctor González, kündigte an, dass sie die Angelegenheit vor Gericht bringen und eine Verwaltungsbeschwerde einreichen werden.

«Wir fordern etwas so Einfaches und Gerechtes wie die Senkung des IBI-Satzes vor der Einführung einer Müllsteuer» Víctor González Sprecher der PSOE in der Opposition

«Das bedeutet, dass die Müllgebühr in Vélez-Málaga in Kraft treten wird, obwohl wir schon seit den 1990er Jahren über die IBI-Rechnung für diese Dienstleistung bezahlen. Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um zu verhindern, dass die Einwohner zweimal für dieselbe Sache zahlen», so González in einer Erklärung.

Der Vorsitzende der Sozialisten erinnerte daran, dass seine Fraktion seit mehr als einem Jahr eine Senkung des IBI-Steuersatzes fordert und sogar Plenaranträge eingereicht hat, die von der Zweiparteienregierung abgelehnt wurden. «Wir fordern etwas so Einfaches und Gerechtes wie die Senkung des IBI-Satzes, bevor wir eine Müllsteuer einführen, damit die Bürger nicht mehr bezahlen als jetzt. Aber sie waren nicht einmal bereit, dies in Erwägung zu ziehen», betonte der sozialistische Vorsitzende.

130 Euro im Durchschnitt

Nach der Zurückweisung aller Vorwürfe, sowohl der in der ersten als auch der in der zweiten Verordnung erhobenen, kündigte González an, dass die PSOE bereits den juristischen Weg prüfe, um eine Verwaltungsklage einzureichen, um diese Ungerechtigkeit zu beenden. «Wir werden alle möglichen Rechtsmittel ausschöpfen, denn diese Steuer ist ein Missbrauch. Wir werden nicht zulassen, dass die Familien von Vélez mit einer neuen ungerechtfertigten Zahlung bestraft werden», betonte er.

Nach den Berechnungen der PSOE wird jeder Einwohner von Vélez-Málaga im Durchschnitt 130 Euro zusätzlich zur IBI für die Müllsteuer zahlen. «Sie werden 7,2 Millionen Euro einnehmen, aber die Prämien belaufen sich auf kaum 126.000 Euro. Das ist eine absolute Abzocke für die Bürgerschaft», erklärte der sozialistische Sprecher.

González bedauerte auch, dass die PP und die GIPMTM sich geweigert haben, die Ermäßigungen auf sozial schwache Gruppen wie Familien mit geringem Einkommen, Langzeitarbeitslose oder gemeinnützige soziale Organisationen auszuweiten. «Vereine wie Asprovélez, ANNE, Amivel oder Esperanza werden diese ungerechte Steuer ebenfalls ohne jegliche Ermäßigung zahlen müssen. Selbstständige bezahlen sogar das Doppelte, wenn sie ihre Tätigkeit in ihren eigenen vier Wänden ausüben», erklärte er.

«Wir sind mit der Einführung der neuen Steuer nicht einverstanden, aber wir sind auf dem heißen Eisen sitzen geblieben» Jesús Lupiáñez Bürgermeister von Vélez-Málaga

Schließlich beschuldigte González die Volkspartei des «Verrats» an ihrem eigenen historischen Diskurs und erinnerte daran, dass die Volkspartei mehr als drei Jahrzehnte lang öffentlich verteidigte, dass Müll in die IBI aufgenommen wurde. «Die PP hat ihr Wort vergessen und die Einwohner von Vélez-Málaga verraten. Wir von der PSOE werden weiterhin auf dem Verwaltungs- und Rechtsweg dafür kämpfen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wird und nicht zweimal für dieselbe Dienstleistung bezahlt werden muss», schloss er.

Der Bürgermeister von Velez, Jesús Lupiáñez (PP), sagte seinerseits in der Plenarsitzung zur ursprünglichen Verabschiedung der Verordnung im März, dass man mit der Einführung des neuen Satzes «nicht einverstanden» sei, «aber wir sind auf dem heißen Eisen sitzen geblieben», wobei er sich auf die europäische und staatliche Gesetzgebung bezog, die die Einführung einer spezifischen Abfallsteuer in Gemeinden, die keine haben, ab dem 1. April 2025 vorschreibt.