Drei Tage lang die Hölle los auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa

«Es war die Hölle los», sagt Karin Przybylski am gestrigen Sonntag um die Mittagszeit auf dem Oktoberfest von Algarrobo Costa. Schon zum 19. Mal hat sie das Fest in ihrer Funktion als Leiterin des Residentenbüros des Küstenstadteils von Algarrobo veranstaltet, doch in diesem Jahr hat sie der Zuspruch wirklich überrascht. «So viele Leute waren noch nie da, gestern war es sogar richtig eng, als die 'Money Makers' gepielt haben, da war kaum noch Platz an den Seiten, um sich irgendwo hinzustellen.»

Bei deutschem Bier und deutschem Essen genossen die Gäste das Musikprogramm (1. Foto) Auch die deutsche Metzgerei ¡Marktplatz¡ hatte einen Stand (2. Foto). Veranstalterin Karin Przybylski war rundum zufrieden (3. Foto). N.H.

Am Sonntagmittag war es nicht mehr ganz so voll, dafür hatte man genügend Platz, um sich bei einer Schweinshaxn oder einer Bratwurst und einem deutschen Bier das Musikprogramm anzuschauen. Und das hatte es wirklich in sich, obwohl der eigens aus Deutschland angereiste Sänger Dany Moore, die Band Los Delcapo, Queen Live und die Money Makers bereiits an den Tagen zuvor aufgetreten waren. Zuerst sangen Karsten und Nicky - besser bekannt als das Duo Corazón - und animierten die ersten Gäste zum Tanzen mit deuschen Schlagern, internationelen Stücken aus den 80er Jahren und bekannte Oldies, danach folgte der fast auf jedem deutschen Fest in der Axarquía vertretende DJ Worzel, der Techno auflegte, und trotz seines Alters auf der Bühne zu einem wahrlichen Derwisch mutierte.

Karsten und Nicky vom Duo Corazon sangen fetzige Schlager (1. Foto). DJ Worzekl legte Techno auf und mutierte zu einem wahrlichen Derwisch. (2. Foto). Einge der Gäste ergatterten einen Hut und ein T-Shirt mit dem Audruck des Oktoberfests, die Karin Przybylski in die Menge geworfen hatte. N.H./S.R.

Spätestens dann war der Platz vor der Bühne gut mit Tänzern gefüllt, und da es fast im Stundenrhythmus an einem der Stände Freibier gab, wurde die Stimmung, je später es wurde, immer besser. Das Duo Corazón trat zum Schluss im Wechsel mit dem DJ Worzel auf, bis das Fest am frühen Abend zu Ende ging. In einer kurzen Pause warf Karin Przybylski Hüte und T-Shirts mit dem Schriftzug des Oktoberfestes in die Menge, so dass sich so manch einer auch noch ein schönes Andenken mit nach Hause nehmen konnte.