Rincón de la Victoria bietet einen «Escape Room» zu Halloween

SUR Rincón de la Victoria Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Das Rathaus von Rincón de la Victoria hat das offizielle Programm für die Feierlichkeiten zu Halloween vorgestellt. Es umfasst zahlreiche kostenlose Aktivitäten für die ganze Familie, die an verschiedenen Orten in der Gemeinde stattfinden.

Das diesjährige Programm wird in Zusammenarbeit mit dem Kulturverein Estrella del Alba und den Mayordomos de Benagalbón organisiert. Die Aktivitäten beginnen um 17 Uhr und dauern bis Mitternacht.

Die Kulturstadträtin Paz Couto hob die Bürgerbeteiligung hervor: «Wir haben mit Kulturvereinen und lokalen Gruppen zusammengearbeitet, um ein kreatives und unterhaltsames Erlebnis zu bieten».

Die Plaza de la Constitución ist einer der Hauptveranstaltungsorte, mit Aktivitäten ab 18 Uhr, darunter Hüpfburgen, verschiedene thematische Workshops und Konzerte sowie einem Escape Room, in dem eine Vielzahl von Tests angeboten werden, in denen es gilt eine erschreckende Herausforderung zu bestehen.

Die festliche Atmosphäre hält auch in Benagalbón auf der Plaza de la Iglesia Einzug, wo es ab 17 Uhr Snacks, Kinderschminken und Live-Musik mit den Electroduendes und Álvaro Olmedo gibt.

Einer der am meisten erwarteten Momente ist die 'Pasaje del Terror' in der Calle Juan Montoya in La Cala del Moral, dem Sitz des Kulturvereins Estrella del Alba, die von 21 bis 23 Uhr geöffnet ist.

Außerdem veranstaltet das Folklorezentrum Benagalbón ab 17 Uhr die Familienveranstaltung «Seño de los cuentos» mit Geschichtenerzählern, Pasaje del Terror und Workshops. Alle Informationen werden in den sozialen Netzwerken des Rathauses veröffentlicht.