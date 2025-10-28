Stadträtin aus Torrox prangert «Botschaften des Hasses und des Machismus von Verwandten von PSOE-Stadträten» an

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 28. Oktober 2025 Teilen

Politische Spannungen werden immer wieder auch in sozialen Netzwerken ausgetragen, schlagen sich in Millionen von beleidigenden Kommentaren, Beschimpfungen und persönlichen Angriffen nieder. Oft von gefälschten Profilen lanciert. Die Stadträtin der Partido Popular von Torrox und Provinzabgeordnete, Sandra Extremera, zeigte sich «zutiefst empört und beschämt, nachdem ich Opfer von sexistischen und entwürdigenden Beleidigungen in sozialen Netzwerken wurde, nur Stunden bevor die Sprecherin der sozialistischen Stadtratsfraktion, Stadträtin Mari Nieves Ramírez, in einer Pressemitteilung darum bat, die persönlichen Angriffe einzustellen». Weiter sagte Extremera: «Frau Ramírez rief dazu auf, die Angriffe einzustellen, während ihre Leute mich auf grausamste und sexistische Weise beleidigten. Das ist ebenso empörend wie heuchlerisch.»

Die Beleidigungen, die auf der Facebook-Seite des städtischen Radiosenders Radio Torrox veröffentlicht wurden, enthielten laut der Stadträtin «so schwerwiegende Formulierungen wie 'Geh und lass woanders abtreiben' oder 'Man muss schon erbärmlich sein'». Die Unterzeichner, so Extremera, seien «direkte Verwandte der wichtigsten Führer der lokalen PSOE, wie Carlos Villena, Vater der Nummer zwei der Sozialisten, Javi Villena, und Paco Ramírez, Bruder der Stadträtin Mari Nieves Ramírez».

«Diese Angriffe sind nicht anonym. Sie haben Namen, Nachnamen und politische Verbindungen. Und das Schlimmste ist das Schweigen der PSOE».

«Diese Angriffe sind nicht anonym. Sie haben Namen, Nachnamen und politische Verbindungen. Und das Schlimmste ist das Schweigen der lokalen PSOE, die, anstatt sie entschieden zu verurteilen, einfach wegschaut», klagte die Stadträtin. Extremera erinnerte auch daran, dass sie bereits in der Vorwoche «eine weitere bedauerliche Episode erlitten hatte, als die PSOE von Torrox in ihren eigenen Netzwerken Bilder ihres Lebenslaufs dekoriert mit Bomben und Zielscheiben verbreitete, was ich mir immer noch nicht erklären kann, weder als Stadträtin noch als Frau».

«Die PSOE von Torrox scheint sich auf einen politischen Krieg mit Waffen eingelassen zu haben, und ich habe nicht die Absicht, mich daran zu beteiligen. Das ist beschämend. Das ist nicht die Art und Weise, die Torrox verdient oder die von der Demokratie toleriert wird», sagte sie in einer Stellungnahme. Die Stadträtin warnte davor, dass «der Ton und der Inhalt der jüngsten sozialistischen Veröffentlichungen als eine Form von politischem Druck oder Einschüchterung interpretiert werden können», und äußerte ihre «Besorgnis» über «die gefährliche Entwicklung, die der Diskurs der PSOE nimmt, in dem persönliche Aggression mit Symbolen und Botschaften vermischt wird, die an Drohungen grenzen».

«Bomben, Zielscheiben und persönliche Angriffe»

«Wenn Bomben, Zielscheiben und persönliche Angriffe in öffentlichen Netzwerken verwendet werden, wird eine sehr ernste Grenze überschritten. Sie versuchen nicht nur, mich zu diskreditieren, sondern auch, Andersdenkende einzuschüchtern. Und das ist das Undemokratischste, was es geben kann», prangerte die Stadträtin an.

Extemera hat inzwischen Anwälte beauftragt, rechtliche Schritte gegen die Verfasser dieser Botschaften «des Hasses und des Machismo» einzuleiten. Eine der Botschaften wurde kurz nach Veröffentlichung geändert, lautet nun «Geh und wähle woanders».

«Es wäre viel erbaulicher, auf die politische Konfrontation und die absurde Suche nach dem Rampenlicht zu verzichten»

Ramírez bittet um «Vergebung

Die Sprecherin der PSOE in der Opposition, Mari Nieves Ramírez, kritisierte ihrerseits die PP dafür, dass sie versuche, von dem Verlust von neun Millionen Euro an europäischen Geldern abzulenken, Subventionen, die andere Nachbargemeinden wie Vélez-Málaga, Nerja oder Rincón de la Victoria erhalten haben. «Es wäre viel erbaulicher, die politische Konfrontation und das absurde Streben nach Protagonismus aufzugeben und sich dafür einzusetzen, dass wir den Bürgern gegenüber Rechenschaft darüber ablegen, wie neun Millionen Euro verloren gegangen sind«, sagte sie in den sozialen Netzwerken.

In einer außerordentlichen Plenarsitzung am Montag bat Ramírez die PP-Stadträtin um «Verzeihung», «wenn sie sich durch eine Bemerkung, die sie oder ihre Fraktion über sie gemacht haben, beleidigt gefühlt hat». Im Anschluss zählte sie eine Reihe von umstrittenen Äußerungen der PP-Politiker aus Torrox in den letzten Jahren auf. «Wir haben einen Bürgermeister, der uns im Radio als 'Amöben', 'Protozoen', 'Idioten', 'dümmer als die Taube, die auf die Klimaanlage scheißt', 'schlechte Spanier', 'Psychopathen'... bezeichnet«, so die PSOE-Politikerin.

Ihrer Meinung nach besteht der Unterschied zwischen ihrer Partei und der PP darin, dass sie «keine respektlosen Kommentare duldet und nicht dulden wird».