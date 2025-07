Felssturz in der Nähe des Wasserfalls von Maro sorgt für Aufregung

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 28. Juli 2025 Compartir

Hunderte von Badegästen, die sich am Sonntagnachmittag zwischen dem Wasserfall Cascada Grande de Maro und dem Strand von Maro in Nerja aufhielten, bekamen einen Riesenschreck, als auf einer Länge von dreißig Metern Steine und Erde herabstürzten, ohne dass Verletzungen gemeldet wurden.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17.10 Uhr, als in der Gegend ein großer Lärm zu hören war, gefolgt von einer großen Staubwolke. Ein Video von nur fünf Sekunden, das vom Strand von Maro aufgenommen wurde, findet in den sozialen Netzwerken große Verbreitung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich Hunderte von Badegästen am Strand und Freizeitsportler mit Kajaks und anderen Booten in der Gegend.

Der Zivilschutz und die örtliche Polizei von Nerja haben zusammen mit den Rettungsschwimmern des Strandes sofort den Bereich, in dem der Erdrutsch stattgefunden hat, abgesperrt. Techniker der Gemeinde werden das Gebiet um den Erdrutsch in den nächsten Tagen untersuchen, um zu entscheiden, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Die Steine und die Erde sind auf Felsen und Klippen gestürzt.