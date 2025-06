Gratis-Führungen durch die Höhlen von Rincón de la Victoria an den Europäischen Tagen der Archäologie

SUR Rincón de la Victoria Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Das Rathaus von Rincón de la Victoria beteiligt sich erneut an den Europäischen Tagen der Archäologie (JEA) mit einem Sonderprogramm, das vom 13. bis 15. Juni stattfindet und kostenlose Führungen in den Höhlen Cueva del Tesoro und Cueva de la Victoria sowie der archäologischen Ausgrabunsstätte aus der Römerzeit Villa Antiopa anbietet.

Der Bürgermeister von Rincón de la Victoria, Francisco Salado, unterstrich «die Bedeutung der Teilnahme an diesem Event, um unser wertvolles archäologisches Erbe der Gemeinde zu präsentieren, das dank seiner Einzigartigkeit, seines wissenschaftlichen Reichtums und unseres Engagements für seinen Schutz und seine Verbreitung eine Referenz in der Provinz Málaga ist».

In der Cueva de la Victoria gibt es zwei Führungen am 13. Juni um 10 Uhr und 12.30 Uhr, in der Cueva del Tesoro findet am 14. Juni um 10 Uhr eine Führung statt und in der archäologischen Ausgrabungsstátte Villa Antiopa werden am 13., 14. und 15. Juni jeweils um 12 Uhr Führungen angeboten. Für die Teilnahme ist eine Anmedlung per E-Mail unter patrimoniovivomalaga@gmail.com erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, werden die Plätze nach dem Prinzip «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst» vergeben. Angegeben werden müssen Vor- und Nachname der Teilnehmer, Wohnort und Telefonnummer sowie Tag, Uhrzeit und Ort der gewünschten Führung.