Neue Kampagne zur Förderung des lokalen Handels in Vélez-Málaga und Torre del Mar

Der Ortsbürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, hat zusammen mit der Stadträtin für Handel, Beatriz Gálvez, eine neue Kampagne zur Unterstützung des lokalen Handels vorgestellt. Ziel der Initiative ist es, das Einkaufen in den lokalen Geschäften zu fördern und diese am Leben zu erhalten, da sie durch große Einkaufszentren und den Aufstieg des Online-Handels ernsthaft gefährdet sind. Die Kampagne des Rathauses von Vélez steht unter dem Motto: «Wir gehen einkaufen, das Beste ist in Ihrer Nähe».

Mit der Initiative soll die Bedeutung des lokalen Handels hervorgehoben werden, «ein Sektor, der Vertrauen, Nähe und Qualität bietet und zugleich ein Motor für die Beschäftigung und die Belebung der Gemeinde ist», wie das Regierungsteam aus PP und GIPMTM in einer Erklärung betonte.

Ergänzt wird die Kampagne durch Aktivitäten, von traditionellen Festen bis hin zu sportlichen Veranstaltungen

In dieser Ausgabe hat die Kampagne zwei neue Protagonisten: den Leuchtturm von Torre del Mar und die Festung von Vélez-Málaga, die von dem lokalen Künstler Fabio Jiménez als Maskottchen gestaltet wurden. Diese Figuren werden bei verschiedenen Veranstaltungen anwesend sein, um daran zu erinnern, dass der beste Handel «gleich um die Ecke» ist.

Pérez Atencia betonte, dass «der lokale Handel gleichbedeutend ist mit Leben, Aktivität und Entwicklung für unsere Stadt. Ihn zu unterstützen ist ein Engagement für unsere Wirtschaft und die Zukunft der Stadt». Er hob auch hervor, dass die Kampagne durch Aktivitäten ergänzt wird, die die Gemeinde beleben, von traditionellen Festen bis hin zu Sportveranstaltungen.

Die Stadträtin betonte ihrerseits, dass «diese Maskottchen nicht nur die Geschichte und Identität von Vélez-Málaga und Torre del Mar repräsentieren, sondern auch die Verbindung von Tradition und Moderne symbolisieren». Gálvez bedankte sich insbesondere bei Fabio Jiménez «für sein Talent, seine Kreativität und seine selbstlose Mitarbeit an diesem Projekt, das aus einem ersten Entwurf für Werbetaschen entstanden ist und das wir heute durch die Umsetzung in diese Figuren einen Schritt weiterführen».

Die Kampagne zielt darauf ab, alle Zielgruppen, insbesondere die jüngeren Menschen, zu erreichen und den Gedanken zu stärken, dass der Konsum in lokalen Geschäften «die Wirtschaft stärkt und die Stadtviertel lebendig hält». Darüber hinaus werden die neuen Maskottchen bei Kampagnen mitwirken, die von den Handelsverbänden von Vélez-Málaga und Torre del Mar organisiert werden.

Die Gemeindevertreter luden Anwohner und Besucher ein, an den kommenden Veranstaltungen teilzunehmen, wie zum Beispiel der Automobilmesse und dem Bierfest, wo die Maskottchen ihren ersten offiziellen Auftritt haben werden, um Taschen zu verteilen und die Botschaft der Unterstützung des lokalen Handels zu vermitteln.