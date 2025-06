Lieferwagen in Vélez-Málaga ausgebrannt - Rauchsäule weithin sichtbar

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

Ein Schock am frühen Nachmittag an einem heißen Freitagnachmittag in Velez-Malaga: Ein Feuer in einem Lieferwagen neben dem Restaurant der Fastfood-Kette McDonald's am Einkaufszentrum El Ingenio im Ortsteil Torre del Mar verursachte eine große Rauchsäule, die mehrere Kilometer weit zu sehen war.

Das Feuer, das gegen 15 Uhr in dem Fahrzeug ausbrach, breitete sich schnell auf ein angrenzendes Busch- und Ackerland aus und griff auf eine große Palme über, was den spektakulären Charakter des Brandes noch verstärkte, der laut der Feuerwehr um 17.05 Uhr unter Kontrolle war.

Es wurden keine Personen verletzt, es entstand lediglich Sachschaden. Die Feuerwehr traf mit zwei Teams aus der nahe gelegenen Feuerwache in Vélez-Málaga ein.

Zunächst kam es zu Staus auf der Umgehungsstraße von Velez-Malaga, der A-356 oder Carretera del Arco, an der Einmündung in die Avenida Juan Carlos I. Der Verkehr musste jedoch nicht gestoppt werden.