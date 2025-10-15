Mann stirbt bei Arbeitsunfall in Alcaucín

Irene Quirante Alcaucín Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Ein Mann ist am heutigen Mittwoch bei Arbeiten auf einem Grundstück in Alcaucín ums Leben gekommen. Wie SUR bestätigen konnte, war der Mann dabei, einen Graben neben einem Haus auszuheben, als sich offenbar eine Wand des Gebäudes löste, unter der er begraben wurde.

Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr in der Nähe des Wertstoffhofs der Gemeinde, als der Notruf 112-Andalusien Alarm schlug. Die Einsatzkräfte mobilisierten sofort Mitglieder des Feuerwehrverbunds, um ihn zu retten.

Die Guardia Civil, die örtliche Polizei und die medizinischen Dienste wurden ebenfalls aktiviert. Verschiedenen Quellen zufolge konnte jedoch nichts getan werden, um das Leben des Mannes zu retten, woraufhin der Justizausschuss eingeschaltet wurde.

Die Arbeitsaufsinspektion und das Zentrum zur Prävention von Arbeitsunfällen wurden bereits über den Sachverhalt informiert, damit sie die Umstände des Vorfalls untersuchen können.