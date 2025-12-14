Mann tot auf der N-340 in Vélez-Málagas Ortsteil Almayate aufgefunden

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Sonntag, 14. Dezember 2025 Teilen

Ein 28-jähriger Mann wurde am Samstagmorgen an der N-340 zwischen den Küstendörfern Valle-Niza und Almayate, die beide zur Gemeinde Vélez-Málaga gehören, tot aufgefunden, wie mit den Ermittlungen vertraute Personen gegenüber SUR bestätigten.

Der Alarm ging um 8.12 Uhr ein, als ein Passant den Notruf 112 Andalucía alarmierte, nachdem er in einem Bereich nahe der Straße eine offenbar tote Person entdeckt hatte. Die Leiche wurde am Straßenrand neben der N-340 gefunden, etwa 500 Meter vor der Zufahrt zu einem Campingplatz, in der Nähe des Wachturms von Jaral, einer Enklave, die verwaltungstechnisch zu Almayate gehört, aber sehr nahe an der Grenze zu Valle-Niza liegt.

Lokale Polizeibeamte aus Vélez-Málaga, die Nationalpolizei, die Guardia Civil und die medizinischen Dienste waren vor Ort, konnten aber nur noch den Tod feststellen. Das Bestattungsunternehmen war ebenfalls vor Ort, um den Leichnam gemäß dem festgelegten Protokoll abzutransportieren.

Nach den ersten Hypothesen der Ermittler könnte der Tod auf einen unbeabsichtigten Sturz von einem Felsen zurückzuführen sein. «Es sieht nach einem Unfall oder einem Selbstmord aus. Es gibt keine anderen Anzeichen. Dies ist derzeit eine der Hauptuntersuchungslinien, während wir die Ergebnisse der Autopsie abwarten», heißt es aus Polizeikreisen, die von dieser Zeitung befragt wurden.

Die mit den Ermittlungen beauftragte Nationalpolizei hat ein Verfahren zur Klärung der genauen Todesursache eingeleitet. Bislang gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen, obwohl die Ermittler alle Hypothesen offen lassen, bis sie zu endgültigen Schlussfolgerungen kommen.