55 Meter lange Weihnachtkrippe mit Szenen aus der Axarquía kann in Torre del Mar besichtigt werden

Jennie Rhodes Vélez-Málaga Freitag, 28. November 2025 Teilen

In Torre del Mar, an der östlichen Costa del Sol, kann wie jedes Jahr wieder im Kulturzentrum im Nuestra Señora del Carmen Centro Cultural - Antigua Azucarera (alte Zuckerfabrik) die Weihnachtskrippe besichtigt werden.

Die riesige Krippe ist über 55 Meter lang und besteht aus 2.000 Figuren des Künstlers Antonio Fortes Calderón, die lokale Szenen wie den ikonischen blau-weiß gestreiften Leuchtturm der Stadt darstellen. Das Kulturzentrum veranstaltet auch den Cipriano-Maldonado-Zeichen- und Malwettbewerb, dessen Gewinner die offizielle Weihnachtskarte des Bürgermeisteramtes von Torre del Mar illustrieren wird.

Der stellvertretende Bürgermeister Jesús Atencia sagte bei der Eröffnung, dass «diese Krippe zu einem echten Identitätssymbol geworden ist und den Beginn der Weihnachtszeit in Torre del Mar markiert. Sie ist eine der meistbesuchten Krippen in der Provinz und überrascht jedes Jahr die Besucher dank der Sorgfalt und Mühe, die Antonio Fortes in ihre Gestaltung steckt». Er fügte hinzu: «Seit vielen Jahren verschönert Antonio diese Krippe, die jedes Jahr zu Weihnachten Tausende von Besuchern anlockt.»

Fortes Calderón erklärte, dass seine Krippe aus mehr als 2.000 Figuren aus Pappmaché und Styropor besteht, die symbolträchtige Gebäude in Torre del Mar, biblische Szenen und Ecken darstellen, die sowohl von der Axarquía als auch von anderen nordeuropäischen Orten inspiriert sind.

Er erklärte, dass er die Krippe jedes Jahr «mit viel Liebe und Enthusiasmus aufbaut und dabei an die Kinder, die älteren Menschen und alle, die sie besuchen, denkt. Mein Ziel ist es, dass sie dieses Weihnachten mit der gleichen Freude erleben, mit der ich diese Krippe gebaut habe». Abschließend lud Fortes «alle Einwohner von Torre del Mar und der gesamten Region ein, die Krippe zu sehen und sich an ihr zu erfreuen».

Das Kulturzentrum ist montags bis freitags von 8.30 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 14.00 Uhr und 17 bis 20 Uhr geöffnet.