1,2 Millionen Euro für das Zentrum der Rosine in Almáchar

Vorstellung des Projekts am Sitz der Provinzregierung.

MARLENE WÖRNER ALMÁCHAR. Donnerstag, 19. Juni 2025 Compartir

Im Rahmen des Engagements für das landwirtschaftliche Kulturerbe der Muskatellerrosine aus der Axarquía (SIPAM) stellt die Provinzregierung Málaga rund 1,2 Millionen Euro für den Bau des Ethnografischen Zentrums der Rosine in Almáchar bereit. Die Provinzinstitution, die das Projekt für diesen neuen musealen Raum ausgearbeitet hat, wird den Betrag an das Rathaus von Almáchar überweisen, um die Bauarbeiten zu vergeben. Provinzchef Francisco Salado stellte das Projekt zusammen mit Almáchars Bürgermeister Antonio Yuste und zwei Mitgliedern der Vereinigung Moscatel, Josefa Gámez und Juan Gámez, vor. Während der Präsentation wurden die geplanten Maßnahmen auf virtuelle Art veranschaulicht.

Seitdem die Muskatellertraube aus der Axarquía zum SIPAM erklärt wurde, hat die Provinzregierung Maßnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung dieses Agrarsektors und den damit verbundenen Familien ebenso unterstützt wie die Förderung des Tourismus in der Reion, so Salado. In diesen Bereich fällt auch das Ethnografische Zentrum der Rosine, das den geografischen und landschaftlichen Charakter der Axarquía geprägt hat. «Ich möchte die Bedeutung dieser kulturellen Einrichtung hervorheben, die eine wichtige Touristenattraktion für Almáchar und andere Axarquía-Gemeinden darstellt, die mit der Produktion von Rosinen verbunden sind. Vor allem aber trägt sie dazu bei, eine der Essenzen der Region als historisches Erbe zu erhalten», sagte Francisco Salado. Antonio Yuste betonte, dass das neue Zentrum ein weiteres Instrument im Kampf gegen die Landflucht und eine wichtige Ressource für das Projekt 'Corazón Moscatel' ist, das von den Gemeinden Almáchar, El Borge und Moclinejo gefördert wird, um individuelle touristische Erlebnisse zu bieten.

Einzigartiges Gebäude

Das Projekt, das eine Bauzeit von 18 Monaten vorsieht, wurde von Technikern des Architektur- und Planungsdienstes der Provinzregierung entworfen. Als Standort dient ein Gebäude in Almáchar, das zum historischen Erbe der Ortschaft gehört. Der Architekt Rafael Salas, der das Projekt entwarf, erklärte, dass das Gebäude aus verschiedenen Teilen besteht, wobei das Hauptgebäude vollständig saniert werden soll. Das einzigartige Gebäude wird eine kulturelle museale Einrichtung mit Ausstellungsräumen im Innen- und Außenbereich beherbergen, und unter anderem über einen Vorführraum, Büros, Lagerräume und einen Laden verfügen.

Die Nutzung des Museums auf drei verschiedenen Ebenen und einer Fläche von rund 600 Quadratmetern spiegelt die verschiedenen Aktivitäten rund um den Anbau und die Produktion der Rosinen wider. So wird beispielsweise ein Bereich Kunst und Artefakten gewidmet, mit einer Sammlung alter Fotografien, die den Herstellungsprozess veranschaulichen (Ernte, Trocknung, Lagerung und Verladung für den Export in andere Länder). Darüber hinaus werden Exponate ausgestellt, die Einblicke in traditionelle Häuser, die Kleidung und den Alltag der Familien geben.

Im Außenbereich wird erwogen, typische 'Paseros' (Flächen zum Trocknen der Rosinen an der Sonne) anzulegen, die die steilen Hänge dominieren und stets der Sonnenseite zugewandt sind.

Engagement für die Muskateller-Rosine

Francisco Salado erinnerte daran, dass die Provinzregierung die Muskateller-Rosine, eines der bekanntesten Produkte von 'Sabor a Málaga', seit Jahren unterstützt. Über diese Marke der Provinzregierung wird das Produkt national und international gefördert. Die Provinzregierung finanzierte auch die Renovierung und Ausstattung des Studienzentrums der Rosine in Moclinejo und unterstützte das Interpretationszentrum der Rosine in El Borge sowie zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten rund um Rosinen und Wein.