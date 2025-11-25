Torrox weiht nach drei Jahrzehnten den neuen Fußballplatz von El Morche ein

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 25. November 2025 Teilen

Torrox' Ortsteil El Morche hat Glück. Nach über 30 Jahren Forderungen der Anwohner hat der Küstenort nun endlich den neuen und lang ersehnten Fußballplatz, der den Sandplatz auf dem öffentlichen Grundstück am Meer ersetzt. Das Rathaus hat die erste Phase der Arbeiten an dem Sportkomplex abgeschlossen, der auf dem Grundstück von Cortijo Sevilla in der Urbanisation Santa Rosa gebaut wird. Seit dem 21. September trainieren die zehn Jugendmannschaften des Club Recreativo El Morche, ein Verein mit einer 75-jährigen Geschichte, auf dem neuen Kunstrasen.

Zwei Monate später, am vergangenen Freitag, fand die offizielle Einweihung der Anlage statt, die vom Fußballverband Málaga bereits für die Austragung offizieller Spiele zugelassen wurde. Der neue Fußballplatz «Antonio González» in El Morche wurde im Rahmen einer großen Veranstaltung eingeweiht, bei der Hunderte von Anwohnern und Familien anwesend waren.

An der Veranstaltung nahm auch Pepi González Bueno, die Schwester des historischen Anführers und Ehrenpräsidentin, teil

Die Anlagen befinden sich im neuen Sport- und Freizeitkomplex Santa Rosa, der mit einem Budget von 4,5 Millionen Euro in die zweite Bauphase geht. An der Einweihung nahm Pepi González Bueno teil, die Schwester des historischen Anführers und Ehrenpräsidentin des Freizeitclubs El Morche, nach dem der Fußballplatz benannt ist.

Bürgermeister Óscar Medina erklärte, diese Einweihung sei „ein Akt historischer Gerechtigkeit für El Morche«, einen Verein mit 75-jähriger Geschichte. Der Ratsherr zeigte sich „stolz darauf, den über 30 Jahre andauernden Wunsch von El Morche nach einem eigenen Fußballplatz erfüllt zu haben« und fügte hinzu, dass dieser nach Abschluss der zweiten Bauphase „einer der schönsten Plätze für einen der ältesten Vereine unserer Provinz sein wird«.

Posthume Ehrung

Die Veranstaltung begann mit der Vorstellung der rund 120 Spieler der sieben Verbandsmannschaften des Vereins. Danach ergriffen der Präsident des Club Recreativo El Morche, Jesús Ruiz 'Julen', der Ortsbürgermeister von El Morche, José Luis Ruiz, der Stadtrat für Sport, José Manuel Fernández, und der Bürgermeister das Wort. Fernández drückte in einer Erklärung seine «große Freude und Genugtuung über die erfüllte Aufgabe» aus und bekräftigte, dass «dies eine langjährige Forderung einer Stadt und eines Vereins war». «Meine größte Freude ist, dass die Jungen und Mädchen nun eine angemessene Anlage zum Trainieren ihres Sports nutzen können», fügte der Stadtrat hinzu.

Nach der Ehrung von Pepi González, der Schwester von Antonio González, enthüllten die Behörden eine Gedenktafel und eröffneten das Spiel zwischen dem Club Recreativo El Morche und der Vereinigung Amigos del Deporte aus Colmenar in der Kategorie Kadetten. Außerdem wurde Francisco Escobar, der Spieler, Trainer und Direktor des Vereins war, posthum geehrt.

Der Sport- und Freizeitkomplex Santa Rosa, dessen erster Bauabschnitt nach einer Investition von 5,5 Millionen Euro durch die Gemeinde bereits abgeschlossen ist, erstreckt sich über eine Fläche von mehr als zweieinhalb Hektar. Das Rathaus wird «in Kürze» die zweite Phase ausschreiben, für die ein Budget von 4,5 Millionen Euro vorgesehen ist, das ebenfalls aus Eigenmitteln des Rathauses finanziert werden soll, nachdem dieses keine europäische Subvention erhalten hat. In der ersten Phase wurden der Fußballplatz gebaut, der Kunstrasen verlegt, die Tiefgarage errichtet und die Strukturen der zum Projekt gehörenden Gebäude wie Umkleideräume, Einkaufsbereich und Sportplätze errichtet.

In der zweiten Phase werden die Tribünen, Umkleideräume und Parkplätze fertiggestellt sowie Grünflächen und Gärten angelegt. Neben dem Fußballplatz mit allen erforderlichen Infrastrukturen und einem Kiosk am Eingang wird eine interne Straße die Schulen CEIP Los Llanos und IES Alfaguar mit den nahe gelegenen Wohnsiedlungen Santa Rosa und Laguna Beach verbinden.