Musik, Flamenco, Comedy und Musiktheater im neuen Herbstprogramm des Theaters von Torrox

SDA Torrox Mittwoch, 22. Oktober 2025

Die Stadtverwaltung von Torrox hat über ihr Amt für Kultur und Volksbräuche das Herbstprogramm des Stadttheaters Villa de Torrox vorgestellt, das einige der herausragendsten Angebote der spanischen Musik-, Flamenco-, Comedy- und Musiktheaterlandschaft umfasst. Der Kulturstadtrat Salvador Escudero betonte, dass „wir weiterhin auf ein erstklassiges, zugängliches und vielfältiges Kulturprogramm setzen, das Tradition, Moderne und Unterhaltung für jedes Publikum vereint».

Escudero unterstrich die Bemühungen der Stadtverwaltung, ein stabiles und qualitativ hochwertiges Angebot aufrechtzuerhalten, und betonte, dass „Kultur ein wesentliches Instrument für die Entwicklung von Torrox und ein Treffpunkt ist, der Nachbarn und Besucher rund um Kunst und Emotionen zusammenbringt».

Das Stadttheater eröffnet seine Saison am 1. November mit der Show «Flamenco In Progress», präsentiert von Estévez / Paños y Compañía unter dem Titel „La juerga que no fue» (Die Party, die nicht stattfand), einem innovativen Projekt, das puren Flamenco mit einem zeitgenössischen Blick auf die Tradition verbindet.

Am 8. November wird der Sänger Falete die Bühne betreten und mit seiner unverwechselbaren Stimme und seiner Bühnenpräsenz einen Abend voller Lieder, Gefühl und Kunst bieten.

Humor gibt es am 12. Dezember mit José Luis Calero und seiner Show „Humorista de guardia», ein mit Spannung erwartetes Ereignis für Liebhaber der andalusischen Komödie, das garantiert für Lacher sorgen wird.

Am 13. Dezember wird das Theater mit einer der beliebtesten Musicalproduktionen des Publikums für Spannung sorgen: „Das Phantom der Oper», eine Inszenierung für die ganze Familie, mit Live-Gesang, spektakulärer Kulisse und einer technischen Produktion, die das Teatro Villa de Torrox in eine große Bühne für klassische Musicals verwandeln wird.

Schließlich findet einen Tag später, am 14. Dezember um 17 Uhr, eine Hommage an Las Guerreras K-Pop statt, basierend auf einem US-amerikanischen Animationsfilm koreanischer Herkunft im Stil eines urbanen Fantasy-Musicals.

Tickets für alle Vorstellungen sind bereits über die Website https://www.mientrada.net/eventos/categoria/teatro-municipal-villa-de-torrox/ erhältlich und können auch an den Vorstellungstagen an der Abendkasse erworben werden.