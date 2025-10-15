Machbarkeitsstudie für neues Parkhaus in Nerja mit 847 Stellplätzen in Auftrag gegeben

Eugenio Cabezas Nerja Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Die PP-Regierungsmannschaft im Rathaus von Nerja versucht immer noch, eines der schwerwiegenden Probleme zu lösen, die die Küstenstadt hat, nämlich den Mangel an Parkplätzen, vor allem in der Hochsaison mit dem massiven Zustrom von Tausenden von Besuchern.

Nachdem Anfang August letzten Jahres das Vorprojekt für ein neues Parkhaus mit 847 Stellplätzen genehmigt wurde, das auf dem Grundstück neben dem im Bau befindlichen neuen Gesundheitszentrum im Bereich der Avenida de Pescia errichtet werden soll, hat das Rathaus nun die Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Auftrag für die Ausarbeitung dieser Studie wurde an das Unternehmen Karuna Consultoría Integral vergeben. Dieses Unternehmen wurde unter den vier Firmen, die ein Angebot abgaben, ausgewählt. Das Budget beträgt 16. 819 Euro.

Das Parkhaus wird im Rahmen einer Verwaltungskonzession an ein Unternehmen gegeben, das es errichten und verwalten wird

Bürgermeister José Alberto Armijo erklärte, dass diese Machbarkeitsstudie die notwendige technische, wirtschaftliche und städtebauliche Analyse beinhaltet, «um die Durchführbarkeit des Projekts und seine Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu gewährleisten, wobei der vom Rathaus genehmigte Entwurf des Parkhauses als Referenz dient».

Das Dokument muss innerhalb einer Frist von maximal 55 Kalendertagen nach Vertragsunterzeichnung fertig gestellt werden. Das neue Parkhaus wird aus vier Stockwerken mit einer Gesamtfläche von 25. 406 Quadratmetern und einem Dach bestehen. Die Einzelheiten der für die Durchführung des Projekts erforderlichen Investitionen und deren Finanzierung sind jedoch noch nicht bekannt. Das Parkhaus wird im Rahmen einer Verwaltungskonzession an ein Unternehmen gegeben, das es errichten und verwalten wird.