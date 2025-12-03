Verhinderung von Wüstenbildung in Vélez-Málaga: Umweltschützer schlagen großen Waldpark vor

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Die Umweltorganisation GENA–Ecologistas en Acción hat dem Rathaus von Vélez-Málaga ein ambitioniertes Projekt zur Umwandlung des Gebiets Las Campiñuelas zwischen Vélez und Torre del Mar in eine 40 Hektar große Grünfläche vorgelegt. Das am 1. Dezember eingereichte Dokument schlägt die Schaffung des zukünftigen Waldparks El Algarrobal de Las Campiñuelas vor. Laut dem von GENA vorgelegten Dokument handelt es sich dabei um ein derzeit degradiertes und ungenutztes Gebiet von erheblichem ökologischen Wert.

Das Gebiet liegt südöstlich des bekannten Olivar de Poey, zwischen dem Camino de Torrox und dem Camino de Algarrobo, und grenzt im Süden an die Autobahn A-7. Trotz seines kargen Erscheinungsbildes hebt die Umweltgruppe die bedeutende Artenvielfalt hervor, insbesondere in Bezug auf Vögel, Reptilien, Amphibien und kleine Säugetiere, die dieses Gebiet zu einem beliebten Beobachtungsort für Ornithologen aus der gesamten Provinz gemacht haben.

Das in Privatbesitz befindliche, unbebaute Land ist von Großprojekten umgeben, die im neuen Stadtentwicklungsplan (PGOU) von Vélez-Málaga vorgesehen sind. Dazu gehören das Privatkrankenhaus der HM Hospitales-Gruppe, dessen Fertigstellung für 2027 geplant ist, und weiter südlich die geplante Entsalzungsanlage, deren Details noch nicht veröffentlicht wurden. Für GENA gilt: „Jetzt oder nie«, um die verbliebene Freifläche zu schützen.

Der Umweltvorschlag basiert auf einer intensiven Aufforstung mit Johannisbrotbäumen, einer äußerst hitze- und dürreresistenten Baumart. Diese Bedingungen werden laut einer Erklärung der Umweltgruppe unter der Leitung des Biologen Rafael Yus aus Vélez-Málaga „das lokale Klima in den kommenden Jahrzehnten prägen«. Ziel ist die Schaffung eines dichten Waldes, der als Wildtierrefugium, ökologischer Korridor und natürliche Kohlenstoffsenke dienen soll. Berechnungen zufolge könnte er in den kommenden Jahren bis zu 400.000 Tonnen Kohlendioxid binden.

Der Plan sieht auch die Schaffung kleiner Feuchtgebiete vor, die durch Regenwasser gespeist werden, um Wasserpflanzen zu begünstigen und Vögel anzuziehen, die temporäre Tümpel suchen. Vorgeschlagen wird auch die Schaffung offener Grünlandflächen, beschilderter Wanderwege, Vogelbeobachtungsstellen und Informationstafeln. Ein weiteres Schlüsselelement ist die Einbeziehung des traditionellen Olivenhains zwischen dem Olivar de Poey und der Haza de Villescas, in dem noch zahlreiche hundertjährige Olivenbäume stehen. Dieses weniger dicht besiedelte Gebiet würde eine Diversifizierung der Lebensräume im zukünftigen Park ermöglichen.

GENA betont, dass dieses Projekt „das erste seiner Art mit diesen Zielen in Málaga« sei. Es verbindet den Kampf gegen die Wüstenbildung mit dem Schutz von Lebensräumen von öffentlichem Interesse, der Förderung der Biodiversität und der Schaffung neuer Räume für Freizeit und Naturtourismus für die Einwohner von Vélez-Málaga und Torre del Mar.

«Dies ist eine historische Chance, die Gemeinde mit einer grünen Lunge auszustatten und die Umweltzerstörung aufzuhalten» Rafael Yus Koordinator von GENA-Ecologistas en Acción

Die Umweltorganisation fordert das Rathaus von Vélez-Málaga dringend auf, das Projekt in den neuen Flächennutzungsplan (PGOU) aufzunehmen und Möglichkeiten zum Erwerb oder Schutz des Geländes zu prüfen: vom Kauf über die Zwangsübertragung bis hin zur möglichen Enteignung, da es sich derzeit um ungenutztes Land mit einem eindeutigen sozialen Wert handelt.

Eine weitere Option wäre laut den Umweltschützern die Erhebung einer Gebühr für die Kohlendioxidbindung, die der zukünftige Park erzeugen würde. „Dies ist eine historische Chance, der Gemeinde eine grüne Lunge zu schenken und die Umweltzerstörung von Las Campiñuelas aufzuhalten«, erklärte Yus.