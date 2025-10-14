Sur Deutsche

Unfall

Radfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Vélez-Málaga

Ein weiterer 20-jähriger Mann wurde bei dem Unfall ebenfalls verletzt

Irene Quirante

Vélez-Málaga

Dienstag, 14. Oktober 2025

Bei einem Unfall am Samstagmorgen in Vélez-Málaga sind ein 35-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen und ein 20-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Offenbar ereignete sich der Unfall auf einem unbeleuchteten Abschnitt der N-340. Außerdem soll das Todesopfer ohne Licht und ohne Warnweste unterwegs gewesen sein. Das Ergebnis war tödlich.

Der Radfahrer wurde am Samstag gegen 2.30 Uhr von einem Auto angefahren, als bei der Notrufnummer 112 zwei Notrufe eingingen, in denen mitgeteilt wurde, dass ein Radfahrer bei Kilometer 266, in Richtung Torre del Mar, schwer verletzt worden sei. Den Angaben zufolge hatte er durch den Aufprall ein Bein verloren.

Der Mann, über den derzeit keine weiteren Einzelheiten bekannt sind, starb, als er von den Rettungsdiensten in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 20-jährige Fahrer wurde in das Hospital de La Axarquía gebracht.

Quellen zufolge erlitt der junge Mann bei dem Unfall Kopfverletzungen, die vermutlich darauf zurückzuführen sind, dass er den Radfahrer aufgrund der fehlenden Beleuchtung in der Gegend nicht gesehen hat.

