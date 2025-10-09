«Mit der Sonne bekleidet» - religiöse Ausstellung in Málaga

RAFAEL RODRÍGUEZ Málaga Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

«Eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.» Dieses Zitat bezieht sich auf die apokalyptische Frau, die im Buch der Offenbarung beschrieben wird und von der Kirche als Darstellung der Jungfrau Maria interpretiert wird. Es ist auch der Titel der Ausstellung 'Vestida de Sol: El ajuar de la Virgen de la Trinidad en el XXV aniversario de su Coronación' (Mit der Sonne bekleidet: Die Aussteuer der Jungfrau der Dreifaltigkeit zum 25. Jahrestag ihrer Krönung), die vor einer Woche im Museum von Málaga eröffnet wurde. Es handelt sich um eine von zwei Ausstellungen – die andere, eine Gemäldeausstellung, ist im Museo Revello de Toro zu sehen –, die von der Cautivo-Bruderschaft organisiert wurde, um den 25. Jahrestag der kanonischen Krönung ihrer Schutzpatronin zu feiern, die am 21. Oktober 2000 stattfand.

Die Ministerin für Kultur und Sport der Regionalregierung von Andalusien, Patricia del Pozo, hat die Ausstellung offiziell eröffnet; Kurator ist Ignacio J. Castillo, der von 2016 bis 2021 Oberster Bruder der Bruderschaft war. Castillo, der kürzlich zum Ausrufer der Karwoche des kommenden Jahres ernannt wurde, koordinierte auch die Feierlichkeiten, die vor einem Vierteljahrhundert anlässlich dieser kanonischen Würdigung des Bildnisses stattfanden.

Während ihrer Rede bezeichnete Del Pozo das ausgestellte Kulturgut als «Schatz» und sagte in Anspielung auf das Museum von Málaga: «Wo könnte man es besser ausstellen als hier, im Haus der Schätze Andalusiens?»

Kurz vor dem Höhepunkt der Feierlichkeiten, der am 25. Oktober mit der außerordentlichen Prozession der Virgen de la Trinidad durch die Straßen Málagas erreicht wird, ist die Ausstellung, die bis zum 19. Oktober dauert, eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des Jubiläums. Sie bietet einen Überblick über die bedeutendsten Stücke der Ausstattung der 'Dolorosa', sowohl für den internen Kult als auch für Prozessionen, mit Werken von großem Wert in den Bereichen Stickerei, Goldschmiedekunst und Malerei.

Die Ausstellung, die im temporären Ausstellungsraum 'Eugenio Chicano' des Palacio de la Aduana zu sehen ist, versteht sich als ein Ort, an dem Kunst, Kulturerbe und Geschichte zusammenfließen. Der Besucher kann sich auf eine Reise begeben, die über das Künstlerische hinausgeht und an eine einzigartige Marienverehrung erinnert, die ihren Namen 'Trinidad' von dem Stadtviertel hat, in dem sie verehrt wird.

Zu den interessantesten Stücken gehören der Prozessionsmantel und der Thronbaldachin, beide von Joaquín Salcedo bestickt. Das Werk mit der größten Symbolkraft ist jedoch zweifellos die Krone der kanonischen Krönung, die von der Werkstatt Hermanos Delgado López aus Sevilla angefertigt wurde.

Die Ausstellung wird durch einen dokumentarischen Teil und einen Bereich für Premieren zum 25-jährigen Jubiläum ergänzt.