Prozessionen, Konzerte und DJs bei der Feria von Ojén

Bis zum 12. Oktober feiert die in der Nähe Marbellas gelegene Gemeinde Ojén noch ihre Feria mit zahlreichen Highlights. Am 9. Oktober wird um 12 Uhr eine Flamenco-Messe in der Kirche Encarnación und um 13 Uhr die Prozession des Schutzheiligen San Dionisio veranstaltet. Ab 14 Uhr kann, wie auch an den restlichen Festtagen, die Tages-Feria besucht werden, auf der Tanzauftritte und musikalische Unterhaltung geboten werden. Um 18 Uhr wird ein Kinderfest veranstaltet. Um 21.30 Uhr tritt die Sängerin La Húngara auf der Plaza de Andalucía auf, wo auch alle anderen Großkonzerte stattfinden.

Am 10. Oktober bestreiten das Hauptkonzert um 22 Uhr das Duo Las Rodes, während ab 24 Uhr in dem, auf dem Platz an der Calle Charcas eingerichteten Jugendbereich, wie auch am 11. und 12. Oktober, DJs auflegen. Am 11. Oktober stellt das Manuel-Carrasco-Tribut-Konzert von Samuel Tosso um 22 Uhr das Hauptevent des Tages dar. Am 12. Oktober, dem Día de la Hispanidad, der in ganz Spanien Feiertag ist, wird um 12 Uhr eine Messe und um 13 Uhr eine Prozession zu Ehren der Virgen del Pilar veranstaltet. Der krönende Abschluss des Festes ist das Konzert der Band No me pises que llevo chanclas um 22 Uhr.