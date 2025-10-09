Auslöser für Stromausfall in ganz Spanien war «Kette von Überspannungen»

DPA BRÜSSEL/MADRID. Donnerstag, 9. Oktober 2025 Teilen

Dem massiven Stromausfall in Spanien und Portugal Ende April sind außergewöhnliche Spannungsschwankungen vorausgegangen. Die Phase schwerwiegender Netzausfälle begann einige Millisekunden nach 12.32 Uhr und 57 Sekunden in der Region Granada, wie aus dem Zwischenbericht eines Expertengremiums hervorgeht, den der Verband europäischer Übertragungsnetzbetreiber (Entso-E) am vergangenen Freitag veröffentlicht hat. In kurzer Zeit fielen stufenweise Erzeugungsanlagen auf der iberischen Halbinsel aus.

Die Ermittlung der genauen Ursache dauert den Angaben zufolge noch an. Ein Abschlussbericht solle voraussichtlich im ersten Quartal 2026 veröffentlicht werden. «Er wird eine detaillierte Ursachenanalyse und Empfehlungen enthalten, wie ähnliche Ereignisse im europäischen Stromnetz in Zukunft verhindert werden können», kündigte Entso-E in Brüssel an.

Demzufolge führte Überspannung dazu, dass mehrere Kraftwerke im Südwesten der Halbinsel vom Netz genommen wurden, was eine «Kette von Stromausfällen» auslöste, die vom Netzbetreiber nicht kontrolliert werden konnte und innerhalb weniger Minuten zu einem Stromausfall in fast ganz Spanien und Portugal führte. Damit entlasten die Ermittler den möglichen Überschuss an erneuerbaren Energien im System zu diesem Zeitpunkt – wie in den ersten Wochen nach dem Stromausfall angedeutet wurde – und weisen darauf hin, dass der Vorfall durch eine «mangelhafte Spannungskontrolle» verursacht wurde.

Die kaskadenartige Abschaltung ist eine Schlussfolgerung, zu der bereits verschiedene Berichte gelangt waren, aber die Europäer betonen, dass es sich um die bedeutendste dieser Art in der jüngeren Geschichte handelt.

«Es kommt nicht darauf an, ob der Anteil erneuerbarer Energien im System höher oder niedriger ist. Darüber gibt es keine Debatte», versicherte Entso-e-Direktor Damian Cortinas bei einem Treffen mit den Medien. Er betonte, dass die Bedingungen des Systems am Tag des Stromausfalls denen «eines typischen Frühlingstages» entsprochen hätten, mit einem hohen Anteil an erneuerbaren Energien, insbesondere Solar- und Windenergie. Im Südwesten der Halbinsel gab es einen Überschuss von mehr als 10.000 Megawatt (MW), von denen ein Teil nach Portugal, Frankreich und Marokko exportiert wurde. Dies bedeute jedoch «in keiner Weise», dass die erneuerbaren Energien die Ursache waren, sondern man müsse den Fokus auf die Unfähigkeit des Systems legen, die Spannung zu kontrollieren, was den Stromausfall ausgelöst habe.

Das heißt, es gab eine noch nie dagewesene «Kette von Überspannungen», die dazu führten, dass sich der Stromausfall mit «extremer Geschwindigkeit» ausbreitete und erst an der Grenze zu Frankreich gestoppt werden konnte. «Das Ausmaß der Spannung muss lokal, in der Nähe des Ortes, an dem das Problem auftritt, behoben werden», heißt es bei Entso-e. An diesem Punkt ist es entscheidend, festzustellen, warum es zu dieser Überspannung im System kam, und zwar nicht nur am Tag des Stromausfalls, sondern auch in den Wochen zuvor.

Marcial González, Doktor der Elektrotechnik an der Universität Carlos III in Madrid, erklärte, dass es weder ein Tag mit besonders hohem Anteil an erneuerbaren Energien noch mit geringer Trägheit gewesen sei. Nach Analyse des Berichts versichert der Professor, dass die Abschaltung kleiner, isolierter Eigenverbrauchsanlagen aufgrund von Überspannung zwar zu einem plötzlichen Anstieg der Nachfrage geführt haben könnte, dies jedoch nicht zwangsläufig zur Abschaltung eines kompletten Systems führen müsse. Auch Héctor de Lama, technischer Direktor der UNEF (Unión Española Fotovoltaica), erklärt, dass insgesamt weniger als 200 MW Eigenverbrauch abgeschaltet wurden, eine «unbedeutende» Menge im Vergleich zu den 1.000 MW, die bei der Abschaltung eines Kernkraftwerks ausfallen können. «Und das führt zu keinem Stromausfall», präzisiert er.