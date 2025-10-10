Neu gegründeter Club de Leones Honor aus Marbella nach der Sommerpause wieder aktiv

GABRIELA BERNER MARBELLA. Freitag, 10. Oktober 2025 Teilen

Nach monatelanger Vorarbeit konnte der Club de Leones Honor am ersten Juni dieses Jahres seine offizielle Gründung in Marbella bekanntgeben. Nach der Sommerpause sind nun alle derzeit zwölf Miglieder wieder aktiv. Sie stammen aus Spanien, Brasilien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und der Slowakei und freuen sich auf Zuwachs und tatkräftige Unterstützung.

Der Club hat vor kurzem bereits eine kleine Feier veranstaltet, an der einige Lions-Würdenträger teilnahmen, so der Lions-Distriktsgouverneur aus Sevilla; Repräsentanten des deutschsprachigen Lions Clubs Marbella und des Club de Leones El Limonar (Málaga) sowie Olga und Henri Philippe aus Marbella, auf deren persönliche Initiative der neue Club entstanden ist.

Befragt zu ihrer Motivation, warum sie sich der Lions-Bewegung angeschlossen habe, erklärte Trindad Casanova, ihre Mutter sei Katechetin gewesen und habe sie schon früh dazu angehalten, sich für gemeinnützige Zwecke einzusetzen. Sie hat ursprünglich Tourismus studiert, später aber nicht zuletzt dank ihrer Mehrsprachigkeit eine Stelle bei einer Bank angetreten und viel mit ausländischen Kunden zu tun. «Marbella hat viele sozial engagierte Gruppen, und daran wirken die ausländischen Residenten, die meist eine gute Pension haben, kräftig mit», betont Casanova. Hingegen stünden ihre Mitglieder in aller Regel im aktiven Berufsleben.

In Zusammenarbeit mit der Pfarrkirche Cristo del Calvario konzentrieren sie sich derzeit auf die Unterstützung bedürftiger spanischer, aber auch ukrainischer, marokkanischer und lateinamerikanischer Familien mittels Sachwerten und Kleidung. Ein Mitglied des Clubs bietet am Strand beim ehemaligen Hotel Estrella del Mar in Elviria Yoga-Unterricht für zehn Euro pro Stunde an und spendet diese Einnahmen.

Mittelfristig möchte der Club Honor einen Leo Club in Marbella ins Leben rufen und damit auch junge Leute ab zwölf Jahren in die Lions-Bewegung einbinden. Es gebe bereits etliche Interessenten, so die Präsidentin. Auf die weiteren Projekte darf man gespannt sein.

Der Club Honor trifft sich jeden ersten Freitag im Monat um 17 Uhr im Hotel Obal in Marbella oder via Zoom. Information: Tel. 626 535 314 und @leones de honor. Weitere Lions-News: Am 26.September hat der Club de Leones La Cala de Mijas von der Krebs-Stiftung Cudeca den Joan Hunt-Preis für Solidarität erhalten.