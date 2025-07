Regatta mit tradicionellen Jábega-Fischerbooten in Rincón de la Victoria

SUR Rincón de la Victoria Dienstag, 8. Juli 2025 Compartir

Am 12. Juli findet in Rincón de la Victoria die provinzweite Regatta mit Jábega-Booten um die Copa Pepe Almoguera statt. Der Wettbewerb mit den etwas schwerfälligen, traditionell zum Fischfang verwendeten Booten des Typs Jábega, beginnt um 9.30 Uhr am Strand neben dem Trockendock auf der Höhe des Rathauses. Als Neuheit in diesem Jahr wird am Strand ein großer LED-Bildschirm installiert, auf dem das Publikum die Entwicklung der Rennen in Echtzeit verfolgen kann.

«In diesem Jahr nehmen 13 Boote an der Veranstaltung teil, an der mehr als 400 Personen teilnehmen, ein Ereignis, das jedes Jahr mehr Menschen anzieht, die sich diesen spannenden Wettbewerb nicht entgehen lassen wollen», erklärte Sportstadtrat Antonio José Martín.

In dieser Saison werden in der Provinz Málaga ingesamt zwölf Regatten mit Jábeas stattfinden, wie zum Beispiel in Rincón de la Victoria, Torre de Benagalbón und La Cala del Moral.

Die Vereine, die an der diesjährigen Ausgabe der Liga Provincial de Jábegas teilnehmen, sind: Club de Remo Faro de Torre del Mar, Club Deportivo Remo Rincón, Club de Remo La Cala del Moral, Club Deportivo Remo La Araña, Club de Remo Pedregalejo, Club Deportivo La Espailla del Palo, Club de Remo Malagueño de Jábega, Club de Remo Torremolinos-La Carihuela und Club de Remo La Carihuela, Club de Remo Tradicional Torrebermeja de Benalmádena und Club IES El Palo.