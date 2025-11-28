Rincón de la Victoria vergibt Arbeiten für zwei Containerklassen im Ortsteil Benagalbón

SUR Rincón de la Victoria Freitag, 28. November 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria hat den Auftrag für die Renovierung der Räume der Schule La Candelaria in Benagalbón vergeben. Diese Maßnahme wird es ermöglichen, die Schüler der Vorschule in einem einzigen Bereich zusammenzufassen und so die Sicherheit, Zugänglichkeit und Funktionalität des Zentrums zu verbessern.

Der Stadtrat für Dienstleistungen, Sergio Díaz, erklärte: «Diese Arbeiten ermöglichen die Installation von zwei Fertigbaumodulen mit einer Kapazität von vier Klassenzimmern, die mit eigenen Sanitäranlagen ausgestattet sind».

«Mit diesem Projekt bringen wir die Vorschulkinder in einem einzigen Gebäude unter, sodass sie nicht mehr zwischen den alten Schulgebäuden und dem Hauptgebäude, in dem sich die Cafeteria befindet, hin- und herpendeln müssen», erklärte Rincóns Bürgermeister Francisco Salado.

Salado wies auch darauf hin, dass diese Arbeit «einer Forderung der Eltern und der Schulleitung entspricht, während endgültige Lösungen für die Erweiterung und Verbesserung geplant werden».

Das Projekt umfasst die Anpassung des Geländes, die Durchführung von Bauarbeiten und die Einrichtung der erforderlichen Infrastrukturen, um die von der Junta de Andalucía zugesagten temporären Module einsetzen zu können.

Die Gesamtinvestition beläuft sich auf 191.698 Euro. Die Arbeiten werden von dem Unternehmen Rofez Construcciones S. L. innerhalb eines geschätzten Zeitraums von neun Wochen durchgeführt.