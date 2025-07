Rincón de la Victoria verteilt Schirme als Sonnenschutz an ältere Menschen

SUR Rincón de la Victoria Freitag, 25. Juli 2025 Compartir

Die Stadtverwaltung von Rincón de la Victoria hat im zweiten Jahr in Folge eine Präventionskampagne durchgeführt, um die älteren Menschen vor der Hitze zu schützen. Die Aktion bestand in der kostenlosen Verteilung von 300 Regenschirmen mit Sonnenschutzfilter an die älteren Bürger der Gemeinde. Die Stadträtin für Gesundheit, Lola Ramos, verteilte die Schirme in Begleitung des Stadtrats für ältere Menschen, Nacho Cuadra, in den vier Zentren für die aktive Beteiligung älterer Menschen.

«Ziel dieser Kampagne ist es, die älteren Menschen über die mit hohen Temperaturen verbundenen Risiken und die Vorbeugung eines möglichen Hitzeschlags zu informieren», erklärte die Stadträtin, die daran erinnerte, dass im letzten Jahr im Rahmen der gleichen Initiative Handventilatoren verteilt wurden.

Zu den wichtigsten Empfehlungen, um die heißen Sommermonate gut zu überstehen, gehören, direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, leichte, locker sitzende und helle Kleidung zu tragen, häufig Wasser zu trinken, frische Lebensmittel wie Obst und Gemüse zu essen und körperliche Aktivitäten während der Mittagszeit zu vermeiden.