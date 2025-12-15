Schlag gegen den Drogenhandel in der Axarquía: Beschlagnahmung von neun Kilo Sprengstoff in Vélez-Málaga

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat dem Drogenhandel in der Region Axarquia einen neuen Schlag versetzt, indem sie eine gefährliche Bande mit Sitz in Velez-Malaga zerschlug, das sich dem Drogenhandel und der logistischen Unterstützung ähnrlicher, im Süden des Landes operierender Banden widmete. Die Operation führte zur Verhaftung von drei Personen und zur Beschlagnahmung von umfangreichem Sprengstoff, Waffen, Munition und Betäubungsmitteln.

Nach Angaben der Polizeistation Velez-Malaga wird gegen die festgenommenen Männer wegen ihrer Beteiligung an Straftaten wie illegaler Besitz von Sprengstoff und Munition, Drogenhandel, Fälschung von Dokumenten und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Die Aktion wurde von Beamten der Rauschgiftgruppe der Einheit für Gewaltkriminalität (UDEV) durchgeführt.

Im Mittelpunkt der Ermittlungen stand ein Grundstück in Benajarafe, wo die Ermittler einen Schuppen fanden, das der Organisation als Operationsbasis diente. Das Anwesen diente als Verkaufsstelle für Drogen, beherbergte ein Labor für die Manipulation von MDMA und Kokain und wurde auch als Lager für Benzinflaschen genutzt, die für die Versorgung der Drogenboote anderer Organisationen bestimmt waren.

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Operation war die Beschlagnahmung von drei Spulen Sprengschnur und zwei Rollen Zeitzünder, also von explosivem Material, für das keine Unterlagen über seine Herkunft oder Legalität vorgelegt wurden. Die Polizei schätzt, dass das gesamte Material eine Netto-Sprengstoffmasse von neun Kilogramm hatte.

Erste Erkundigungen

Die Ermittlungen begannen, nachdem Informationen über einen möglichen Drogenumschlagplatz auf einem Grundstück in Benajarafe eingegangen waren. Die ersten Ermittlungen bestätigten eine ständige Bewegung von Personen sowie den Ein- und Ausgang von Kraftstoff und chemischen Produkten. In der ersten Phase der Operation nahmen die Beamten einen der Hauptverdächtigen zusammen mit seiner Partnerin fest, nachdem sie in einem Fahrzeug erwischt wurden, in dem 86 Gramm MDMA im Reserverad versteckt waren.

Aufgrund des Verdachts, dass es sich bei dem Schuppen um ein illegales Drogenlabor handelt, wurde anschließend eine Durchsuchung durchgeführt, bei der neben dem Sprengstoff auch 194 Patronen verschiedener Kaliber, eine Präzisionswaage, ein zerlegter Karabiner, ein Schalldämpfer, Magazine, Pistolenteile und ein gefälschter Führerschein beschlagnahmt wurden. Der Verantwortliche des Betriebs wurde in dieser zweiten Phase verhaftet.

Die Nationalpolizei hat in einer Erklärung hervorgehoben, dass die Operation es ermöglicht hat, eine aktive Verkaufsstelle für Drogen in Vélez-Málaga zu beseitigen und eine Infrastruktur für die logistische Unterstützung des Drogenhandels zu neutralisieren, eine Aktivität, die eng mit dem erhöhten polizeilichen Druck auf die Seerouten der Straße von Gibraltar und der Costa del Sol verbunden ist. Das Verfahren wurde dem Gericht erster Instanz und der Voruntersuchungsstelle Nummer eins von Vélez-Málaga gemeldet, das für das Verfahren zuständig ist.