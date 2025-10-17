Sur Deutsche

Schule in Alarmbereitschaft

Schulleitung des IES Miraya del Mar in Torre del Mar warnt Eltern vor einem mutmaßlichem Pädophilen

Mann hatte in einem Auto vor der Schule angehalten und einen Schüler dazu eingeladen, einzusteigen um «eine Runde zu drehen»

María José Díaz Alcalá

Vélez-Málaga

Freitag, 17. Oktober 2025

«Liebe Familien, wir haben Informationen über ein Ereignis erhalten, das eine Gefahr für Schüler darstellt, die die Schule alleine verlassen». So lauten die ersten Zeilen eines Rundschreibens, das die Schulleitung der Sekundarschule IES Miraya del Mar in Torre del Mar an die Eltern ihrer Schüler verschickt hat. Die Schule warnte vor einem Mann in einem Auto, der neben einem Schüler anhielt und ihn fragte, «ob er in sein Auto einsteigen und mit ihm eine Runde drehen wolle».

In dem von der Sekundarschule verschickten Schreiben heißt es, dass der Verdächtige etwa 45 Jahre alt war und einen dunkelblauen BMW fuhr, und dass der Schüler, der den Vorfall meldete, in Richtung des Schwimmbads des Sportzentrums unterwegs war.

«Angesichts der Schwere des Sachverhalts» forderte die Schule die Eltern auf, mit den Kindern zu sprechen, um sie davon abzuhalten, zu dieser Person ins Auto zu steigen«. In dem Rundschreiben heißt es auch, dass der Vorfall bei der Nationalpolizei gemeldet wurde.

Die Nationalpolizei hat ihrerseits bestätigt, dass sie über den Vorfall Bescheid weiß und dass die Aussage des Schülers, der dem Vorschlag nicht zugestimmt und seinen Weg fortgesetzt hat, aufnehmen wird.

