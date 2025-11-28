Sieben Marihuana-Plantagen in Sozialwohnungen in Vélez-Málaga ausgehoben

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 28. November 2025 Teilen

Die Nationalpolizei hat sieben Sozialwohnungen (VPO) im Viertel Pueblo Nuevo de la Axarquía, im Volksmund Carabanchel genannt, in Vélez-Málaga ausgehoben, die in Labors für den intensiven Anbau von Marihuana umgewandelt worden waren.

Die Operation, die Teil der so genannten Operation Órdago ist, fand am Donnerstag statt und führte zur Verhaftung von elf Personen, die an Straftaten gegen die öffentliche Gesundheit und an Strombetrug beteiligt gewesen sein sollen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Die Beamten demontierten acht Plantagen, die vollständig für den beschleunigten Anbau von Cannabis sativa ausgestattet waren. Dabei wurden 2.711 Marihuanapflanzen im fortgeschrittenen Stadium der Blüte sowie 415 Gramm Haschisch, zwei Präzisionswaagen und 11.095 Euro in bar sichergestellt. Bei den Durchsuchungen wurden unter anderem auch drei Schrotflinten, zwei simulierte Pistolen und mehr als 500 Patronen gefunden.

Illegale Anschlüsse an das Stromnetz

Die Operation wurde von der örtlichen Polizeibrigade der Polizeistation Vélez-Málaga mit Unterstützung von Spezialeinheiten wie Hundeführern, Luftfahrzeugen und der Präventions- und Reaktionseinheit sowie in Zusammenarbeit mit der andalusischen Wohnungs- und Sanierungsbehörde (AVRA) und Technikern eines Elektrizitätsunternehmens durchgeführt.

Dabei wurde festgestellt, dass die Wohnungen illegal an das Stromnetz angeschlossen waren, was dazu führte, dass 95 % der untersuchten Wohnungen aufgrund von Unregelmäßigkeiten beim Stromverbrauch vom Netz genommen werden mussten. Die nun frei gewordenen Wohnungen werden von den zuständigen Verwaltungen saniert, damit sie wieder als VPOs genutzt werden können.

In einigen Fällen wurden die Wohnungen nicht nur für den intensiven Anbau, sondern auch für den Verkauf von Drogen genutzt, so die Ermittler. Die elf Festgenommenen wurden der Zivil- und Voruntersuchungsabteilung des Gerichts erster Instanz von Vélez-Málaga überstellt, die den Fall untersucht.