Skatclub Torre Torre feierte Erntedankfest in Caleta de Vélez

MARLENE WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Beim Erntedankfest des Skatclub Torre Torre im Restaurant Eclypse in Caleta de Vélez nahmen dieses Jahr 39 Personen teil. Bei der traditionellen Feier am ersten Sonntag im Oktober konnte Präsident Uwe Auwärter zahlreiche Mitglieder mit oder ohne Partner begrüßen. Er drückte Jola Münzenberg seinen Dank über die tolle Tischdekoration aus und hob auch die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit seinen Präsidiumskollegen Jürgen Kurz und Wolfgang Münzenberg hervor. Ferner brachte Uwe Auwärter seinen Dank an ISPA-Präsident Franz Bodewig und dessen Frau Gila für deren Unterstützung zum Ausdruck.

Beim Menü konnte man aus mehreren Vor- und Hauptspeisen wählen und die meisten waren sich einig, dass es köstlich schmeckte. Auch die Bedienung und Gastfreundschaft seitens des Lokals waren sehr gut. Nach dem Essen saß die Feiergesellschaft noch bis in den Abend freudig beisammen.

Am 3. und 6. November findet zum zweiten Mal das Medaillenturnier im Einzel und im Tandem statt. Wegen Urlaub wird das Turnier, das allen offen steht, diesmal nicht im Skatlokal Maenoba, sondern im Restaurant La Fuente in Caleta de Vélez statt, wo auch im November immer montags und donnerstags ab 14 Uhr gespielt wird. Die nächste Reise führt Ende Oktober nach Sevilla. Mehr Info hat der 1. spanische Skatclub Torre Torre auch auf seiner Facebook Seite mit Fotos und allen Informationen rund um den Club.