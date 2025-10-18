Spektakulärer Unfall in Torrox: Motorradfahrer musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber abtransportiert werden
Der Unfall ereignete sich gegen 18.30 Uhr auf der alten N-340 bei Torrox-Costa und erforderte eine Sperrung des Verkehrs in beiden Richtungen
Eugenio Cabezas
Torrox
Samstag, 18. Oktober 2025
Ein weiterer schwerer Verkehrsunfall in der Provinz: Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Lieferwagen auf der alten N-340 in Torrox´ Küstenstadtteil El Morche mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in das Regionalkrankenhaus von Málaga geflogen worden.
Aus unbekannten Gründen, die noch untersucht werden, kollidierten die beiden Fahrzeuge am westlichen Ende der Küstenstadt. An der Unfallstelle waren Angehörige der Ortspolizei von Torrox, der Guardia Civil und des Rettungsdienstes tätig.
Der Motorradfahrer, ein Einwohner aus Torrox, hatte mehrere offene Brüche mit schweren Blutungen. Die Sanitäter mussten ihn wiederbeleben und ihm einen Druckverband anlegen, um ihn zu stabilisieren, bevor sie ihn mit dem Hubschrauber nach Málaga transportierten. Weitere Einzelheiten zu seinem Gesundheitszustand wurden bisher nicht bekannt gegeben. Der Motorradfahrer stammt aus dem Viertel Generación del 27 in Torrox.
Wie die örtliche Polizei dem SUR mitteilte, kollidierte das Motorrad mit der Seite des Lieferwagens, als dieser nach links abbog. Das Motorrad, das mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war, prallte gegen das Heck des Lieferwagens, der Fahrer des Motorrads wurde von seinem Sitz geschleudert und stürzte auf ein anderes Fahrzeug hinter ihm. Aufgrund des Unfalls musste die alte N-340 vorübergehend in beide Richtungen gesperrt werden, was zu einigen Staus führte.
Der junge Motorradfahrer erlitt offene Frakturen an Ellbogen und Handgelenk und einen starken Blutverlust. Feuerwehrleute führten eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durch und die örtliche Polizei legte einen Druckverband an, um die Blutung zu stoppen. Die Straße, auf der sich der Unfall ereignete, fällt in den Zuständigkeitsbereich der Guardia Civil, die die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall übernommen hat.