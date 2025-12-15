Tourismus wächst in Vélez-Málaga: 14,8 Prozent mehr Unterkünfte und eine Rekordzahl an Betten

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Vélez-Málaga zählt weiterhin zu den dynamischsten Reisezielen an der Costa del Sol. Die Gemeinde schloss das Jahr mit einem Zuwachs von 14,8 Prozent bei touristischen Betrieben ab und verzeichnete 2.452 Unternehmen, wie aus den neuesten Daten des städtischen Tourismusbulletins 2025 hervorgeht, das von der Öffentlichen Gesellschaft für Tourismus und Planung Costa del Sol, die der Provinzregierung untersteht, veröffentlicht wurde. Auch die Beherbergungskapazität stieg und beträgt nun 18.407 Betten, ein Plus von 9,25 Prozent gegenüber Januar.

Die Bilanz wurde vom stellvertretenden Bürgermeister und Stadtrat für Tourismus, Jesús Carlos Pérez Atencia, vorgestellt, der betonte, dass diese Zahlen «die positive Entwicklung und Stärkung eines grundlegenden Sektors für die Wirtschaft der Gemeinde bestätigen».

Der Großteil des Zuwachses konzentriert sich auf Ferienwohnungen und -häuser, die mittlerweile über 92 Prozent aller registrierten Unterkünfte ausmachen. Dieses Phänomen steht in engem Zusammenhang mit dem Trend an der Costa del Sol und anderen stark frequentierten Gebieten Andalusiens, wo diese Unterkunftsart in den letzten fünf Jahren ein rasantes Wachstum verzeichnet hat. Dennoch verzeichnet die Gemeinde weiterhin ein stetiges Wachstum bei Hotels, Ferienapartments und ländlichen Unterkünften verschiedener Kategorien (von einem bis vier Sternen) und spricht damit ein breites Publikum an.

Nach Angaben des Rathauses beschäftigt der Tourismus derzeit 4.661 sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer, das entspricht 3,2 Prozent der Gesamtbeschäftigung in der Provinz, was den Sektor zu einem der Wirtschaftsmotoren der Axarquía-Region macht. Darüber hinaus gibt es in der Gemeinde 507 Tourismusunternehmen, die in den Bereichen Freizeit, Gastronomie, Transport und anderen ergänzenden Dienstleistungen tätig sind.

Steigende Zahlen

Die Analyse der einzelnen Teilsektoren bestätigt den positiven Trend. Freizeitaktivitäten legten um 10 Prozent zu, das Beherbergungsgewerbe um 4,3 Prozent, der touristische Transport um 6,4 Prozent und die Gastronomie verzeichnete weiterhin ein stetiges Wachstum. „All dies beweist, dass Vélez-Málaga nach wie vor ein attraktives Reiseziel mit einer zunehmend ausgebauten touristischen Infrastruktur ist«, betonte Pérez Atencia.

Der Stadtrat kündigte an, dass die Tourismusabteilung im Jahr 2026 daran arbeiten wird, die Servicequalität zu verbessern, die Nachhaltigkeit zu fördern, saisonale Nachfrageschwankungen zu reduzieren und die Präsenz der Gemeinde auf Messen und in der Öffentlichkeitsarbeit zu stärken. „Unser Ziel ist es, weiter zu wachsen, ganzjährig Besucher anzulocken und neue Chancen für Vélez-Málaga zu schaffen«, erklärte er und hob die Unterstützung von Tourismus und Planung Costa del Sol sowie die Zusammenarbeit mit der lokalen Wirtschaft hervor.

Torre del Mar und das historische Zentrum von Vélez-Málaga haben ihre Rolle als Anziehungspunkte weiter gefestigt

Der Tourismusboom fällt mit mehreren externen Faktoren zusammen: der Immobilienentwicklung entlang der Ostküste Málagas in den letzten Jahren, der verbesserten Anbindung an die Stadt Málaga trotz der zunehmenden Verkehrsprobleme auf der Mittelmeerautobahn A-7, insbesondere in Rincón de la Victoria, und dem Ausbau des Kultur- und Gastronomieangebots. Torre del Mar und die Altstadt von Vélez-Málaga haben ihre Bedeutung als Touristenattraktionen gestärkt, während die internationale Nachfrage weiter steigt.

Pérez Atencia schloss seine Ausführungen mit dem Hinweis, dass alle lokalen Akteure gemeinsam dazu beitragen, „Vélez-Málaga für seine Gastfreundschaft, seinen kulturellen Reichtum, seine Gastronomie, seine Strände und sein Erbe bekannt zu machen.«