Torrox verstärkt die Schädlingsbekämpfung gegen Moskitos und Insekten

Eugenio Cabezas Torrox Donnerstag, 24. Juli 2025 Compartir

Mit dem Sommer, der Hitze und nach den reichlichen Regenfällen dieses hydrologischen Jahres, hält die Brutzeit für Moskitos Einzug, die auch das West-Nil-Fieber übertragen können. 2024 gab es in Andalusien 107 bestätigte Fälle dieser Krankheit, vor allem zwischen Juli und Oktober, die meisten davon traten in der Provinz Sevilla auf.

In diesem Jahr hat die Junta de Andalucía ihr Programm zur Überwachung des West-Nil-Fiebers (WNF) verstärkt, um die Auswirkungen des Virus möglichst gering zu halten. Zu diesem Zweck wurden für alle Gemeinden Risikostufen (niedrig, mittel und hoch) festgelegt, die sich nach der Möglichkeit der Verbreitung des West-Nil-Virus richten. Die Gemeinden müssen Präventionspläne erstellen, die zwischen 15.000 und 20.000 Euro pro Jahr kosten können.

Zwei hochwirksame Lösungen sind im Einsatz: AQUABAC® 200G und DIPTRON® mit Etofenprox

In diesem Zusammenhang hat das Rathaus von Torrox die Schädlingsbekämpfung in der Gemeinde in den letzten Wochen intensiviert, um die Vermehrung von Mücken und Insekten in den risikoreichsten Monaten einzudämmen.

Die angewandten Behandlungen vereinen Wirksamkeit und Umweltfreundlichkeit «durch den Einsatz von Produkten, die vom Gesundheitsministerium zugelassen und für städtische und natürliche Umgebungen geeignet sind». Konkret kommen zwei hochwirksame Lösungen zum Einsatz: AQUABAC® 200G und DIPTRON® mit Etofenprox, ein biologisches Larvizid, das auf stehende Gewässer wirkt, in denen sich Mückenlarven entwickeln. Diese Behandlung beseitigt die Larven wirksam, ohne das Ökosystem zu verändern oder andere Wasserorganismen zu beeinträchtigen.

DIPTRON® mit Etofenprox ist ein Insektizid mit Sofort- und Langzeitwirkung, das insbesondere für die Bekämpfung von erwachsenen Stechmücken, Kakerlaken und anderen Insekten geeignet ist. Es kann an öffentlichen Plätzen, in Innenräumen und in Abwassersystemen angewendet werden und hat den Vorteil, dass es geruchlos und nicht reizend ist.

Das Rathaus von Torrox betonte in einer Erklärung, dass die Arbeiten planmäßig in verschiedenen Gebieten der Gemeinde durchgeführt werden. Das Stadtratsamt für Umwelt hat einen kommunalen Plan ausgearbeitet, um die Auswirkungen der durch das Fieber verursachten Infektionen zu minimieren. Damit richtet die Stadtverwaltung ein Überwachungssystem ein, «das vor allem die Vorbeugung, die frühzeitige Erkennung und die Kontrolle erleichtert».

Das Rathaus bittet um die Mithilfe der Bürger, um die Ansammlung von stehendem Wasser in Innenhöfen und auf Terrassen zu vermeiden

In Übereinstimmung mit den Richtlinien der Junta «befolgt die Stadtverwaltung die notwendigen Richtlinien und führt regelmäßig Behandlungen durch, um die Mückenplage weitestgehend zu reduzieren».

Das Rathaus von Torrox erinnerte auch die Bürger daran, «wie wichtig die nachbarschaftliche Zusammenarbeit ist, um die Ansammlung von stehendem Wasser in Innenhöfen, auf Terrassen oder in Behältern zu vermeiden, das zu einer Brutstätte für Stechmücken werden kann».