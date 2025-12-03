Totalán erklärt als dritte Gemeinde in der Axarquía ihr Leitungswasser für ungenießbar

Eugenio Cabezas Totalán Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Es handelt sich um die dritte Ortschaft in der Axarquía, die vom Stausee La Viñuela über das öffentliche Unternehmen Axaragua versorgt wird, das das Wasser in seinem kommunalen Netz für ungenießbar erklärt hat, weil bei der Analyse hohe Chloratwerte festgestellt wurden. Die geschah zurest in Iznate, in der Mitte des letzten Monats, dann folgte El Borge, die folgende Woche, jetzt ist Totalán an der Reihe.

Dies hat die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung bekannt gegeben. Das von der PSOE regierte Rathaus hat den knapp 800 Einwohnern mitgeteilt, dass das vom städtischen Netz gelieferte Wasser nicht zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen geeignet ist, nachdem das Vorhandensein von Chloraten in den Reservoirs der Gemeinde bestätigt wurde. Die Maßnahme betrifft das Zentrum, Los Castillos, Los Baltasares und La Huerta, d.h. alle Gebiete, die durch das städtische Netz versorgt werden.

In einer offiziellen Mitteilung weist das Rathaus darauf hin, dass das Wasser zwar nicht zum Trinken oder Kochen, aber für die Körperpflege, die Reinigung und die Bewässerung verwendet werden kann. In Erwartung einer zweiten Analyse, die die Normalisierung der Versorgung bestätigt, können die Einwohner Wasserflaschen in der «Tienda de María» abholen.

Der Bürgermeister bittet um «Verständnis und Zusammenarbeit», während die Arbeiten zur Behebung der Anomalie und zur Wiederherstellung der Wasserversorgung durchgeführt werden.

Die Situation in Totalán erinnert an die Krise, die vor wenigen Wochen zwei andere Dörfer in der Axarquía-Region heimsuchte. Die Gemeinden El Borge und Iznate erklärten das Wasser in ihren kommunalen Netzen für ungenießbar, nachdem Chloratwerte über dem zulässigen Grenzwert festgestellt worden waren. Im Fall von Iznate sind die Tests nun positiv, und das Wasser ist nun trinkbar, nachdem die beiden kommunalen Reservoirs gereinigt wurden.