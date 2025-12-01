El Trapiche wird an das städtische Wassernetz in Vélez-Málaga angeschlossen Aqualia investiert 220.000 Euro in die Arbeiten, damit mehr als 200 Einwohner über eine öffentliche und stabile Versorgung verfügen

Diese Woche hat das Rathaus von Vélez-Málaga den Fortschritt der Arbeiten überwacht, die den Anschluss von El Trapiche an das städtische Wassernetz ermöglichen werden. Es handelt sich um eine «historische Forderung», die von den Einwohnern seit mehr als fünfzig Jahren gestellt wird und die dank der von der Abteilung für Infrastrukturen geleiteten und von der Firma Aqualia mit einer Investition von 220.000 Euro durchgeführten Arbeiten endlich in Erfüllung geht. Die Arbeiten, die letzte Woche begonnen haben, werden drei Monate in Anspruch nehmen.

Die Ortsbürgermeisterin von El Trapiche, Lourdes Piña, und der Stadtrat für Infrastrukturen, Jesús María Claros, begutachteten am Mittwoch die Arbeiten, um sich über deren Fortschritt zu informieren. Mit diesen Arbeiten wird der letzte Ortsteil der Gemeinde in das öffentliche Versorgungsnetz integriert. Claros erklärte, dass die Arbeiten «zügig voranschreiten» und dass «ein grundlegender Teil des Projekts bereits abgeschlossen ist, nämlich die Schließung des Wasserversorgungsrings, der El Trapiche versorgen wird».

Diese Schließung erfolgt durch die Verlegung einer 63 Millimeter dicken Rohrleitung, die die Straße rechts quert. Dafür musste ein Ventilschacht errichtet werden, in dem die Ventile und der Hauptzähler untergebracht sind. Parallel dazu haben die Arbeiten zur Verbesserung der Wasserversorgung der Häuser in der Nähe des bestehenden Wasserreservoirs begonnen. Dieses hatte die Stadtverwaltung zuvor erworben, um es zu sanieren und in Betrieb zu nehmen. „Ein wesentlicher Teil des Projekts ist nun abgeschlossen: die Schließung des Wasserversorgungskreislaufs.«

Ursprünglich waren die Arbeiten bis zum Bach Zahurdones geplant, aber nach einem Treffen mit den Einwohnern hat Bürgermeister Jesús Lupiáñez auf deren Forderungen gehört und beschlossen, die Strecke bis in die Nähe des Monolithen am Ortseingang zu verlängern. Dank dieser Entscheidung kann den Bewohnern ein umfassenderer Service geboten werden, so dass mehr Häuser angeschlossen werden können und die Effizienz der Versorgung verbessert wird. «Das Treffen mit den Bewohnern hat es ermöglicht, die Arbeiten an ihre tatsächlichen Bedürfnisse anzupassen», betonte die Zweiparteienregierung aus PP und GIPMTM.

Piña betonte, dass diese Maßnahme «eine neue Etappe für die Bewohner von El Trapiche eröffnet, die seit einem halben Jahrhundert mit einer begrenzten Versorgung und ohne Unterstützung durch das städtische Netz leben».

Almayate

Der Stadtrat für Infrastrukturen betonte, dass diese Arbeiten Teil einer umfassenderen Strategie sind, um die Versorgung in der gesamten Gemeinde zu verbessern, insbesondere in den Orten, in denen die Trockenheit und der Verfall der alten Netze zu anhaltenden Problemen geführt haben. «Letzte Woche haben wir in Loma del Sapo und La Rabia in Almayate, wo die Einwohner von nach vielen Jahren nun eine stabile Versorgung genießen, sehr aufregende Momente erlebt», erinnerte er. .

Claros fügte hinzu, dass die Arbeiten in Los Toscanos «in einem ausgezeichneten Tempo» voranschreiten und «sehr bald» abgeschlossen sein dürften, womit auch eine jahrzehntelang verschleppte Situation behoben sein wird. «Wir folgen einem klaren Plan und gehen schrittweise vor, wo die Probleme am dringendsten sind», so Claros.

Der Stadtrat teilte auch mit, dass Benajarafe Alto eines der nächsten betroffenen Gebiete sein wird, in dem Maßnahmen zur Erhöhung des Drucks und zur Verbesserung des bestehenden Netzes ergriffen werden sollen.