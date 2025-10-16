Weitere Hürde für Gewerbegebiet und Lidl-Supermarkt in Torre del Mar genommen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Neue Impulse für die städtebauliche Entwicklung in Vélez-Málaga. Laut dem stellvertretenden Bürgermeister von Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia (GIPMTM), und dem Baustadtrat von Vélez-Málaga, Celestino Rivas (PP), gibt es Fortschritte bei der Umsetzung des neuen Gewerbegebiets, in dem auch der Discounter Lidl eine Filiale eröffnen will. Nach einem Abkommen zwischen der Stadtverwaltung, den Grundeigentümern und Lidl, gibt es nun grünes Licht für die zweite Phase der Gebietserschließung inklusive des Baus einer Straße hinter der Tankstelle von Lisbona.

Wie der Baustadtrat erklärte, wird eine neue Kreuzung die Carrera de las Angustias mit der Calle Laureano Casquero verbinden und damit zur «notwendigen Entlastung des Verkehrsflusses in einer der Hauptzufahrten nach Torre del Mar» beitragen. Rivas zeigte sich «zufrieden» mit dem Erreichten, denn man habe es geschafft, «nach vielen Jahren des Verfahrens ein städtisches Gebiet für neue Unternehmen und die Entwicklung in der Gegend» zu öffnen.

Nächster Schritt: Baugenehmigung

In der zweiten Erschließungsphase wird im West-Ost-Abschnitt des künftigen Gewerbegebiets die bereits in der ersten Phase gebaute Straße mit Cerro del Aguila verbunden, womit eine aktuelle Sackgasse künftig in die Calle Laureano Casquero mündet.

Nach Abschluss der zweiten und letzten Phase steht die Erteilung der Baugenehmigung für die neuen Einrichtungen von Lidl an. Der Discounter betreibt in Vélez-Málaga bereits einen Supermarkt in der Avenida Juan Carlos I.