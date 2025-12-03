Vélez-Málaga verlängert über die Feiertage die Öffnungszeiten der Terrassen

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Mittwoch, 3. Dezember 2025 Teilen

Die Gemeindeverwaltung von Vélez-Málaga erlaubt Hotel- und Gaststättenbetreibern, nicht überdachte Terrassen über die Feiertage bis 2 Uhr nachts zu öffnen. Die Ausnahmeregelung gilt bis 7. Januar freitags, samstags und an den Abenden vor Feiertagen.

Die Maßnahme platzt mitten in eine Debatte zwischen Stadt, Gastronomen und Anwohnern, nachdem sich Lokalbetreiber im Sommer insbesondere in Torre del Mar über die reduzierten Öffnungszeiten beschwert hatten. Anwohner sehen das erfahrungsgemäß meist anders. Offene Terrassen müssen in Vélez-Málaga generell um Mitternacht schließen.

Die Stadtverwaltung erklärte, die Zweiparteienregierung halte «an ihrem Engagement für das Hotel- und Gaststättengewerbe fest», insbesondere an diesen für die Wirtschaftstätigkeit «wichtigen» Festtagen. «Die Verlängerung der Öffnungszeiten wird es Bürgern und Besuchern ermöglichen, ihr Essen und Weihnachtsfeiern bequemer zu genießen, was auch zu mehr wirtschaftlicher Aktivität führt und unsere Straßen lebendiger macht», sagte Bürgermeister Jesús Lupiáñez (PP) bei der Präsentation der Ausnahmeregelung, und versicherte, die Maßnahme werde «unter strenger Kontrolle der Einhaltung der Vorschriften und unter Gewährleistung der Nachtruhe der Anwohner» umgesetzt.

Der stellvertretende Bürgermeister von Vélez, Jesús Pérez Atencia, fügte hinzu: «Wenn es zu Unannehmlichkeiten kommt, werden die üblichen Zeiten wieder angewendet. Das Miteinander hat Priorität.«

Mit Blick in die Zukunft kündigte die Stadträtin für Industrie und Handel, Beatriz Gálvez, an, es werde bereits an einer «neuen Verordnung für die Öffnungszeiten gearbeitet, die aktueller, näher und anspruchsvoller ist, was die aktuellen Bedürfnisse angeht». Die künftige Verordnung solle darauf abzielen, die Interessen von Unternehmern und Anwohner gleichsam zu berücksichtigen.

Zur Erinnerung: Vélez-Málaga war wegen Lärmbelästigung im Ausgehviertel Copo in Torre del Mar zu einer Strafe von 5,2 Millionen Euro verurteilt worden. Eine Sanktion, die noch bis 2027 abbezahlt werden muss.