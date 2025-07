Vélez-Málaga verzichtet auf Zuschuss von 3,7 Millionen für Reaktivierung der Straßenbahn

Die Straßenbahnlinie in Vélez führt am Krankenhaus der Axarquía vorbei.

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Freitag, 25. Juli 2025 Compartir

Die Straßenbahn von Vélez-Málaga steht seit 13 Jahren still, nachdem sie nur sechs Jahre lang, zwischen Oktober 2006 und Juni 2012, in Betrieb war. Dreizehn Jahre nach der Stilllegung hat das Regierungsteam im Rathaus die Möglichkeit der Reaktivierung aufgrund der hohen Kosten, die nach ihren Berechnungen etwa 15 Millionen Euro betragen würden, endgültig auf Eis gelegt.

Am Mittwoch gab die Zweiparteienregierung des Rathauses, bestehend aus PP und GIPMTM, die Entscheidung bekannt, die im Jahr 2022 bewilligten europäischen Mittel in Höhe von rund 3,7 Millionen Euro, die für die Reaktivierung der Straßenbahn vorgesehen waren, nicht zu beanspruchen.

Diese Entscheidung bedeutet, die Umsetzung eines Verkehrssystems zu verschieben, «dessen Sanierung 15 Millionen Euro übersteigen würde, eine derzeit für das Rathaus unerschwingliche Investition, an der sich auch die Zentralregierung nicht beteiligen würde», hieß es in einer Erklärung des Rathauses.

Man habe «sich entschieden, die kommunalen Ressourcen auf dringende und vorrangige Projekte für die Bürger zu konzentrieren, wie etwa die Verstärkung des Reinigungsvertrags, der auf 12 Millionen Euro erhöht wird; die Schaffung von 295 Sozialwohnungen; die Wiederbelebung des historischen Zentrums und die Sanierung des Lope de Vega-Theaters».

Die Maßnahme «ist zwar nicht einfach, stützt sich aber auf eine gründliche rechtliche, wirtschaftliche und soziale Analyse». In Gemeinden wie Vélez-Málaga mit mehr als 80.000 Einwohnern ist die Bereitstellung von öffentlichen Nahverkehrsdiensten obligatorisch. «Dieses Angebot muss jedoch in einem Rahmen gewährleistet werden, der den Kriterien der Effizienz, der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit und der tatsächlichen Deckung der Bedürfnisse der Bürger entspricht», wurde seitens des Rathauses erläutert.

«Technische Berichte unterstreichen, dass die Stadtverwaltung in den letzten Jahren nicht die notwendige finanzielle Unterstützung für die Durchführung von Wartungsarbeiten an der Straßenbahninfrastruktur erhalten hat», so die beiden Parteien. Dieser Mangel an Maßnahmen hat ihrer Ansicht nach «zu einer erheblichen Verschlechterung der mobilen Einheiten und der Strecke geführt, die heute eine Investition in Millionenhöhe erfordern würde».

«Laut Umfragen sieht die Mehrheit der Einwohner die Wiederinbetriebnahme der Straßenbahn nicht als vorrangig an»

«Die verfügbaren Studien und Meinungsumfragen zeigen, dass die Mehrheit der Einwohner die Reaktivierung der Straßenbahn nicht als Priorität ansieht. Im Gegenteil, die Bevölkerung ist eher an nachhaltigeren Mobilitätslösungen interessiert, die praktikabler, weniger kostspielig und besser an die Struktur von Vélez-Málaga angepasst sind», bekräftigte die Stadtregierung.

Der Stadtrat für Verkehr, Celestino Rivas (PP), versicherte, diese Entscheidung sei «kein Verzicht, sondern ein festes Bekenntnis zu den tatsächlichen Bedürfnissen der Einwohner und zu einem vernünftigen Umgang mit öffentlichen Geldern».

Die Zweiparteienregierung erinnerte auch daran, dass die Straßenbahn vor Jahren ihren Betrieb einstellte, «gerade weil sie nicht rentabel und nachhaltig war, da sie nicht die erwartete Nachfrage befriedigte und hohe Kosten für die öffentlichen Kassen verursachte». «Heute würde die Reaktivierung der Straßenbahn eine noch größere Investition bedeuten», fügten sie hinzu.

«Für eine endgültige Entscheidung müssen die Ergebnisse des Berichts über die künftige Küstenbahn abgewartet werden»

Parallel dazu stellt die kürzlich von der spanischen Regierung in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie für den Tren Litoral, in der die mögliche Bahnverbindung zwischen Algeciras und Nerja untersucht werden soll, «einen Wendepunkt in der Planung des öffentlichen Verkehrs an der gesamten Costa del Sol dar». Nach Ansicht der Zweiparteienregierung «wird diese Studie zeigen, welche Rolle das Straßenbahnsystem von Vélez-Málaga innerhalb eines umfassenderen Mobilitätsnetzes der Metropole spielen könnte, so dass eine endgültige Entscheidung erst nach Vorliegen der Ergebnisse des Berichts getroffen werden kann», schloss Rivas.