Vier Menschen sterben bei Gasaustritt in Torrox

Die Straße, in der sich der Vorfall ereignete, in Torrox.

Eugenio Cabezas Torrox Dienstag, 25. November 2025 | Aktualisiert 17:26h. Teilen

Schock in der Axarquia. Am Dienstag, 25. November, starben vier Menschen aus derselben Familie, infolge eines Gasaustritts in der Stadt Torrox. Nach Angaben der von SUR befragten Quellen ereignete sich der Vorfall gegen 15.20 Uhr im Viertel El Pontil, im historischen Zentrum der Gemeinde Axarquia.

Bisher wurden keine weiteren Informationen über den Vorfall oder die Opfer, die marokkanischer Herkunft sind, bekannt gegeben. Wie diese Zeitung bestätigen konnte, handelt es sich bei den Verstorbenen um ein Ehepaar in den Fünfzigern und ihre beiden Söhne im Alter von 17 und 19 Jahren.

Die Guardia Civil, die örtliche Polizei und medizinisches Personal waren vor Ort und kümmern sich um die Familien der Opfer.