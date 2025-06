Wildschweine mischen sich unter die Badegäste am Strand des Naturparks Maro-Cerro Gordo in Nerja

Eugenio Cabezas Nerja Montag, 9. Juni 2025 Compartir

Ein witziges Video hat Juan Olalla aus Nerja am heutigen Montag unserer Zeitung geschickt. Zu sehen sind darauf drei junge und zwei erwachsene weibliche Wildschweine, die auf dem Gemeindegebiet von Nerja am Strand Las Alberquillas im Naturschutzgebiet Maro-Cerro Gordo zwischen den Handtüchern und Sonnenzelten der Badegäste herumlaufen, am Boden schnuppern und offenbar nach Nahrung suchen. «Die Tiere wurden von den Essensresten angelockt, die einige Badegäste im Sand hinterlassen hatten, und eines von ihnen stahl sogar eine Packung Kartoffelchips», erzählte Juan Olalla. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 16.30 Uhr, als der Strand gut gefüllt war.

«Es ist das erste Mal, dass ich so etwas gesehen habe, die Tiere frasen in aller Ruhe neben den Menschen», erinnerte sich Olalla. «Zum Glück ist nichts passiert und sie haben niemanden angegriffen, aber sie haben eine Frau geweckt, indem sie ihr sehr nahe kamen, stellen Sie sich vor, wie erschrocken sie war», sagte Olalla.

In der Provinzhaupstadt Málaga sind in den vergangenen Wochen mehrmals Wildschweine auf dem Burgberg Gibralfaro und sogar im Stadtpark gesichtet worden, vor rund einem Monat hat sogar ein Wildschwein einen Verkehrsunfall auf der A-7 in Rincón de la Victoria verursacht. Doch nicht nur die sonst eher scheuen Wildschweine verirren sich in letzter Zeit in die Zivilisation: Zu Beginn des Monats liefen zwei Bergziegen am Strand San Andrés in Málaga entlang und drehten anschließend noch eine Runde durch den Hafen.