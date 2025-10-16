Zwei Insassen eines Sportflugzeugs nach einer Notlandung in Periana leicht verletzt

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Donnerstag, 16. Oktober 2025 Teilen

Neuer Unfall eines Sportflugzeugs in der Axarquia, dieses Mal ohne schwere Personenschäden: Die beiden Insassen eines Flugzeugs, das sich auf einem Übungsflug befand, erlitten leichte Verletzungen an den Händen, nachdem sie in einem Olivenhain in der Gemeinde Periana in der Axarquia notlanden mussten. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr.

Aus unbekannten Gründen, die noch untersucht werden, verlor das Sportflugzeug, das einen Fluglehrer und einen Flugschüler an Bord hatte, über die keine weiteren Einzelheiten bekannt sind, mitten im Flug die Energie und musste auf einem Olivenhain in der Gemeinde Periana notlanden.

Durch die Notlandung erlitten beide Insassen leichte Verletzungen an den Händen, mussten aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach der Alarmierung der Notrufnummer 112 wurden Angehörige der Guardia Civil, der Ortspolizei von Periana, Feuerwehrleute des Provinzverbunds und medizinisches Notfallpersonal zum Unfallort geschickt. Auch die Flugleitzentrale des Flughafens Málaga wurde benachrichtigt.

Das beschädigte Flugzeug gehört der Pilotenschule Aerodynamics , die auf dem Flugplatz Leoni Benabú de la Axarquía, im Weiler El Trapiche, in Vélez-Málaga, stationiert ist. Der letzte tödliche Unfall im Gebiet der Axarquia ereignete sich am 14. Dezember 2024 , als der Pilot Oliver Frutos aus Granada bei einer Kunstflugvorführung neben der Landebahn des Axarquia-Flugplatzes ums Leben kam.