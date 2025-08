Benalmádena verschönert Umgebung von unter Denkmalschutz stehendem Wachtturm

José Carlos García Benalmádena Dienstag, 5. August 2025 Teilen

Das Rathaus von Benalmádena hat die Arbeiten zur Anpassung und Verschönerung des Torre del Muelle abgeschlossen, eines Bauwerks aus dem 16. Jahrhundert, das zur Unterstützung des Küstenschutzes diente und zusammen mit dem Torre Quebrada und dem Torre Bermeja zu den drei denkmalgeschützten Elementen der Gemeinde gehört, die als Kulturgut (BIC) ausgewiesen sind.

Das Projekt ist Teil des Plans zur Verbesserung und Verschönerung des historischen Erbes der Stadt und umfasst die monumentale Beleuchtung des Turms, die Verbesserung der Zugänge, die anschließende Errichtung einer Umzäunung, die Reinigung der Böschung zum Strand von Torremuelle und die Verschönerung der Gärten mit Flusskies. Darüber hinaus wurden Arbeiten zur Einebnung des Geländes und zur Verbesserung des Geländes mit für die Umgebung geeignetem Kies durchgeführt. Diese Arbeiten wurden durch die Zusammenarbeit verschiedener städtischer Bereiche ermöglicht, darunter die operativen Dienste, die Strände, die Stadtplanung sowie die Ämter für Umwelt und die Kultur.

Nach Angaben des Rathauses waren die Arbeiten an der Böschung «komplex» und wurden von einer auf Höhenarbeiten spezialisierten Firma durchgeführt, die es ermöglichte, «zum ersten Mal seit langer Zeit» eine «große Menge an Schutt, Müll und Gestrüpp» vom Boden zu entfernen und so einen der symbolträchtigsten und bekanntesten Strände der Gemeinde zu reinigen.

Von der «Vernachlässigung» zur Aufwertung

«Der Turm von Torremuelle ist ein für Benalmádena sehr wichtiges Kulturerbe, das seit Jahrzehnten vernachlässigt wird, obwohl zahlreiche Einwohner seine Restaurierung, eine bessere Beleuchtung, kurzum seine Aufwertung fordern», so Bürgermeister Juan Antonio Lara.

So bemerkte der Bürgermeister, dass «diese Anpassungs- und Verschönerungsarbeiten es den Bewohnern und Besuchern nun ermöglichen, diesen Raum auf sichere und angenehme Weise zu genießen, vor allem aber gut beleuchtet, als eine weithin sichtbare Attraktion bei Einbruch der Dunkelheit und unter strikter Einhaltung unserer Verpflichtungen».

Die Stadträtin Jésica Trujillo erklärte, dass diese Arbeiten für die Erhaltung und Förderung des historischen Erbes der Stadt unerlässlich seien. «Torremuelle ist ein Beispiel für die reiche Geschichte von Benalmádena und für unser festes Engagement zur Förderung ihrer Erhaltung und Aufwertung, wie wir es auch mit dem Projekt zur Erhaltung des Torre Bermeja im Hafen tun.