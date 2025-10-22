Benalmádena will ehemalige römische Salzfabrik von Torremuelle für Besucher zugänglich machen

José Carlos García Benalmádena Mittwoch, 22. Oktober 2025 Teilen

Die Stadtverwaltung von Benalmádena hat das Projekt ausgeschrieben, mit dem sie die archäologischen Überreste der Salzfabrik einer der beiden römischen Villen der Gemeinde, nämlich Torremuelle, wiederherstellen, aufwerten und besuchbar machen will. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 845.000 Euro, von denen das Regionalministerium für Tourismus etwas mehr als 255.000 Euro im Rahmen der Beihilfen für die Fremdenverkehrsgemeinden Andalusiens zur Verfügung stellen wird.

Ziel des Projekts ist es, diese aus dem 1. und 2. Jahrhundert stammende Stätte der Öffentlichkeit näher zu bringen und zu erschließen, so dass der Zugang über die Calle Brújula und einen internen, über Stege zugänglichen Weg erfolgen wird, der es den Besuchern ermöglicht, die römischen Becken kennenzulernen und zu besichtigen. Auf dem gesamten Gelände werden die Besucher erfahren, wie die erhaltene Salzfischindustrie in der Römerzeit funktionierte, wodurch der historische Wert der römischen Villa von Torremuelle hervorgehoben wird. Zu diesem Zweck werden Informationstafeln mit historischen Nachbildungen und Texten in Spanisch und Englisch aufgestellt.

«Die römischen Becken wurden 2004 aufgestellt und 20 Jahre lang weder präventiv gewartet noch angemessen geschützt»

Die Maßnahme umfasst einen Schutzzaun und eine Textilabdeckung, die nicht nur die Salzbecken selbst schützt, indem sie direkten Regen auf die Strukturen verhindert, sondern auch Schatten für die Besucher spendet. Außerdem ist eine monumentale Beleuchtung vorgesehen, um die archäologischen Strukturen bei Nacht zu beleuchten.

Die römischen Becken von Torremuelle wurden 2004 entdeckt «und 20 Jahre lang weder präventiv gewartet noch angemessen geschützt», so die Stadträtin für Kultur und historisches Erbe, Jésica Trujillo, die darauf hinwies, dass «der Respekt und die Aufwertung unseres Erbes die Regierungsmannschaft dazu veranlasst, Maßnahmen wie diese zu ergreifen». «Letztes Jahr begann sich diese Situation zu ändern, als wir die notwendigen Arbeiten zur Reinigung dieser Strukturen förderten, ein notwendiger erster Schritt für dieses Projekt, das nun ausgeschrieben wird», fügte sie hinzu.

Kurze Geschichte des Standortes

Diese römische Villa, die auch als Villa Mauritana bekannt ist, wurde Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Bei Bauarbeiten an der Nationalstraße N-340 wurden zahlreiche Überreste römischer Gebäude und andere Strukturen einer Industrieanlage gefunden, die auf der Ausbeutung von Meeresressourcen basierte.

Im Jahr 1951 wies Juan Temboury, lokaler Delegierter für Ausgrabungen der Stadt Málaga und Provinzdelegierter für Schöne Künste, auf eine gewölbte Struktur hin, die neben der Straße stehen gelassen wurde, und brachte sie mit einem Wassertank in Verbindung. Leider sind davon nur noch die Fotos erhalten.

Im selben Jahr wurde auf einem Stück Land zwischen der Straße und dem Strand ein Mosaik aus weißen, schwarzen und roten Mosaiksteinen gefunden, das eine geometrische Dekoration aus dem 3. Jahrhundert ergibt, die einen der Räume der Stadt geschmückt haben muss. In den ersten Jahren nach seiner Entdeckung lag es einige Meter von der Straße entfernt im Freien, bis der Eigentümer des Grundstücks es der Königlichen Akademie der Schönen Künste von San Telmo schenkte. Im Jahr 1957 wurde das Mosaik entfernt, restauriert und im Palast der Grafen von Buenavista in Málaga angebracht; heute befindet es sich im Provinzmuseum.

Die Strukturen der Villa de Torremuelle gingen verloren, da sie unter der Straße begraben oder durch die Verbreiterung der Straße und der umliegenden Bauten zerstört wurden.

Alle diese Strukturen der Villa de Torremuelle gingen vor vielen Jahren verloren, da sie unter der Straße selbst begraben oder durch die Verbreiterung dieser Straße und der benachbarten Bauten zerstört wurden. Erst im Jahr 2004 wurde ein ganzer Industriekomplex für Saucen und Fischkonserven entdeckt, der aus 19 mit Opus Signinum verputzten Becken besteht, die in einer Batterie angeordnet sind und eine Gesamtlänge von 50 Metern aufweisen.

Diese Strukturen befinden sich neben dem Wasserlauf des Lagar, der das für die Salzfischfabrik notwendige Frischwasser lieferte und im 1. und 2. Jahrhundert n. Chr. in Betrieb war, mit einem kleinen Einlass, der als Anlegestelle gedient haben muss, vielleicht im Zusammenhang mit dem Transport von in der Stadt hergestellten Produkten wie Garum und anderen Fischereierzeugnissen. Genau diese Strukturen, die mit dem Industriegebiet in Verbindung stehen, werden geschützt.