Bürgermeister José Antonio Lara und der Feuerwehrchef am Brandort. SUR
Brand von Benalmádena hat Rohr beschädigt und zu Abwasseraustritt und Sperrung des Strandes Torremuelle geführt

Die Stadtverwaltung hat die Zugänge zum Strand geschlossen und das Baden am Strand von Torremuelle bis auf weiteres verboten

José Rodríguez Cámara

Benalmádena

Donnerstag, 11. September 2025

Die Folgen des Brandes, der heute früh in Benalmádena, in einem besetzten Chalet, ausgebrochen ist, sind nach ersten Ermittlungen auch an der Küste zu spüren.

Durch die Flammen, die ein Gebiet von der Carretera del Sol bis zu den Urbanisationen Finca Casablanca und Torremuelle betroffen haben, wurde eine Abwasserleitung auf einer Länge von etwa 200 Metern beschädigt, was wiederum, wie das Rathaus mitteilte, zu einem Abfluss von Abwasser an den Strand von Torremuelle geführt hat. Infolgedessen wurden die Zugänge zum Strand geschlossen und das Baden an diesem Abschnitt der Küste von Benalmadena bis auf weiteres untersagt. Das Wasserversorgungsunternehmen Emabesa arbeitet bereits an der Reparatur des Rohrs, wie die Gemeindeverwaltung mitteilte, obwohl diese Arbeiten voraussichtlich mehrere Tage in Anspruch nehmen werden.

Derzeit sind noch die Nachlöscharbeiten zu Gange, um den Boden zu kühlen und ein mögliches Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern. Neunzig Menschen sind in ihre Häuser zurückgekehrt, die evakuiert worden waren.

