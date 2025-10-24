Sur Deutsche

Oktoberfest

Deutsche Küche und Musik auf dem Oktoberfest in Torremolinos

Bis zum Sonntag läuft das Fest auf der Plaza Costa del Sol

Isabel Méndez

Torremolinos

Freitag, 24. Oktober 2025

Bierliebhaber haben dieses Wochenende einen Termin in Torremolinos, und das bei freiem Eintritt. Auf der Plaza Costa del Sol der Stadt findet bis Sonntag das Oktoberfest statt, das von mittags bis Mitternacht deutsche Musik und Gastronomie bietet.

Einheimische und Besucher können neben deutschen Klassikern wie Sauerkraut auch andere typische Gerichte wie Riesenwürste, traditionelle weiße oder würzige rote Würste, Schweinshaxen oder Frikadellen und andere Spezialitäten genießen.

Außerdemgibt es aus Deutschland importierte und internationale Biersorten, die normalerweise nicht leicht zu finden sind.

