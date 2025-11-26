Sur Deutsche

Eine der UV-Strahlungsampeln, die an den Stränden von Benalmádena installiert wurden. SUR
UV-Strahlung

UV-Strahlungsampeln werden an den Stränden von Benalmádena installiert

Die Stadtverwaltung hat zwanzig Geräte an den Stränden aufgestellt, die den Grad der UV-Belastung anzeigen

José Carlos García

Benalmádena

Mittwoch, 26. November 2025

In Erwartung des heißen Wetters wurden an den Stränden von Benalmádena die sogenannten «Solmáforos» (UV-Strahlungsampeln) aufgestellt. Diese Geräte warnen vor der ultravioletten Strahlung. Der Bürgermeister der Stadt, Juan Antonio Lara, versicherte, dass das Rathaus mit dieser Aktion «einen Schritt weiter in der Prävention von Hautkrankheiten gehen will und dass diese Investition ein klares Beispiel für das Engagement für Technologie zur Verbesserung der Dienstleistungen ist, das das Konsistorium eingegangen ist».

Das Rathaus hat insgesamt zwanzig «Solmáforos» an den Stränden von Carvajal, Tajo de la Soga, La Morena, Bonita, Malibú, La Viborilla, Benalnatura, Las Yucas, Torrequebrada, Torrevigía, Los Melilleros, Arroyo de la Miel, Los Maites, El Bil-Bil, Santa Ana, Las Gaviotas, Malapesquera, Torrebermeja 1 und Torrebermeja 2 und Fuente de la Salud installiert.

Die von einem Solarmodul und einer Lithiumbatterie betriebenen Geräte zeigen jederzeit den Grad der Gefährdung durch ultraviolette Strahlung gemäß der Skala der Weltgesundheitsorganisation (WHO) an: grün für geringe Strahlung (Stufe 0 bis 2); gelb für mäßige Strahlung (3 bis 5); orange für hohe Strahlung (6 und 7); rot für sehr hohe Strahlung (zwischen Stufe 8 und 10) und violett für extreme Strahlung (11 oder mehr).

Vorsicht vor UV-Strahlung

„Mit diesen Daten ermöglichen wir den Nutzern unserer Strände, fundierte Entscheidungen über die Risiken ihrer Sonnenexposition zu treffen, sodass sie entscheiden können, welchen Sonnenschutz sie verwenden und zu welchen Zeiten sie sich sonnen und zu welchen nicht«, erklärte der Bürgermeister und führte aus, dass diese Maßnahme, der vor etwa fünf Monaten ausgeschrieben und für fast 60.500 Euro vergeben wurde, durch den Plan für nachhaltigen Tourismus in Andalusien aus Mitteln des europäischen Fonds Next Generation subventioniert wird.

Die «Solmáforos» werden in der nächsten Saison eine der Neuheiten an den Stränden von Benalmádena sein, ebenso wie ein Lautsprechersystem und Notrufstellen.

UV-Strahlungsampeln werden an den Stränden von Benalmádena installiert