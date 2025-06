Mijas führt Geheimcode ein gegen aufdringliche Männer

Lorena Cádiz Mijas Freitag, 27. Juni 2025 Compartir

«Ask for Angela» ist eine Kampagne, die im Vereinigten Königreich entstanden ist und nach und nach in verschiedenen Teilen des Landes eingeführt wurde. Jetzt kommt sie nach Mijas mit dem Ziel, Frauen zu helfen, die sich an öffentlichen Orten, insbesondere in Bars und Nachtclubs, unsicher oder bedroht fühlen. Die Idee ist, dass man sich in einer solchen Situation an das Personal des Lokals wenden und nach «Angela» fragen kann. Dieser Satz ist eine Art Passwort oder Signal, damit das Personal weiß, dass die Person Hilfe braucht, und diskret eingreifen kann, ohne den Angreifer zu alarmieren, und so ein Hilfsprotokoll in Gang setzt.

Im Fall von Mijas haben sich bereits fünfzig Einrichtungen an der Kampagne beteiligt, fast alle in La Cala, aber auch in Mijas Pueblo. Die Kampagne wird von der Viogenex-Gruppe gefördert, einer Pioniereinheit der Gemeinde, die sich auf die Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt bei ausländischen Frauen konzentriert. Die Gruppe setzt sich aus verschiedenen städtischen Abteilungen zusammen, darunter die Ausländerbehörde, die Abteilung für Familie und Chancengleichheit, die Abteilung für soziale Eingliederung und die Ortspolizei sowie die Guardia Civil und eine Reihe von gemeinnützigen Gruppen.

«Das Rathaus von Mijas arbeitet hart gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Auch von der Ausländerbehörde, die eine besondere Sensibilität an den Tag legt, um alle Vereine an dieser Kampagne zu beteiligen und die Themen, die von Interesse sind, weiterzugeben», sagte die Bürgermeisterin Ana Mata bei der Präsentation der Initiative.