PSOE über neue Statue auf einem Kreisverkehr in Benalmádena: «Man könnte sie bei Amazon kaufen»

Lorena Cádiz Benalmádena Donnerstag, 22. Mai 2025 Compartir

Die PSOE von Benalmádena hat offen Kritik an der neuen, ein lesendes Kind zeigenden Statue geübt, die kürzlich am Kreisverkehr an der Kreuzung der Straßen Blas Infante und Obispo Herrera Oria in Arroyo de la Miel aufgestellt wurde. «In Benalmádena können wir uns rühmen, die Statue La Niña zu haben, ein Werk des renommierten Bildhauers Jaime Pimentel, der den berühmten 'Cenachero' von Málaga geschaffen hat. Aber jetzt hat das Rathaus in dem Kreisverkehr in Benalmádena eine weitere Kinderstatue aufgestellt, deren Autor nicht bekannt ist und «die man bei Amazon kaufen könnte», prangerte die sozialistische Stadträtin María Isabel Ruiz an.

«Der Bürgermeister sagt, dass er auf diese Weise die Kultur und die historische Rolle von Arroyo de la Miel als 'Wiege des Papiers an der Costa del Sol' würdigen will. Eine vollkommene und absurde Verdrehung der Geschichte: Die Costa del Sol ist eine moderne Region, die Mitte des 20. Jahrhunderts entstand. Und in Arroyo de la Miel wurde nie Papier hergestellt. Was im 17. Jahrhundert produziert wurde, war Papierbrei, der dann nach Macharaviaya geschickt wurde, wo die berühmten Spielkarten von Félix Solesio, dem wahren Gründer von Arroyo de la Miel, hergestellt wurden», so Ruiz.

«Das ist die Stadt, die uns Herr Lara verkaufen will: Kunstrasen, Plastikblumen und Amazonenpuppen», wetterte die Stadträtin.