Torremolinos Pride 2025 setzt sich für alle Identitäten ein und weigert sich, bei den Rechten zurückzustecken

Forderungen und Feier. Freiheit und Vielfalt. Rechte und Festwagen. So wurde am Freitag die zehnte Pride von Torremolinos erlebt, bei der alle Identitäten verteidigt und gefeiert wurden. Die Menschen riefen nach den Menschenrechten und freuten sich über das, was dank des Kampfes der LGBT+-Community erreicht wurde. Nach Angaben des Rathauses und der Ortspolizei brach die Demonstration mit mehr als 100.000 Teilnehmern auch in diesem Jahr wieder einen Teilnehmerrekord. Außerdem gab es in den Straßen der Stadt mehr Festwagen (21) als je zuvor.

Die Vielfalt manifestierte sich in den Straßen von Torremolinos mit Menschen aller Altersgruppen, aller Geschlechter, aller Identitäten, Ausdrucksformen und sexuellen Orientierungen. Die Teilnehmer kamen alle mit demselben Ziel zusammen: echte Gleichberechtigung zu erreichen, die Vielfalt zu feiern und an die erreichten Rechte zu erinnern. Wie die Künstlerin Supremme de Luxe in ihrer Eröffnungsrede erklärte, stehen Festlichkeit und Rechtfertigung nicht im Widerspruch zueinander. Die Drag-Performerin verwies auf Daten über die Zunahme von Übergriffen gegen LGBT+ und die Verfolgung, der das Kollektiv in einigen Ländern der Welt ausgesetzt ist, um denjenigen zu antworten, die immer noch fragen, warum die Pride organisiert wird.

Während der Parade konnte man, wie jedes Jahr, die Kombination von Einwohnern von Torremolinos und Touristen sehen, die jedes Jahr aus verschiedenen Ländern der Welt kommen, um eine Pride zu feiern, die bereits die zweitwichtigste in Spanien geworden ist, nur hinter Madrid. Eine Pride, die dank der gemeinsamen Arbeit des Rathauses und der Vereine immer internationaler und integrativer wird. Diese Verbände arbeiten nicht nur während der Pride daran, die Stadt zu einem sicheren Ort für dieses Kollektiv zu machen. Aus diesem Grund waren Gema Garrido von Apoyo Positivo, Antonio Ferre von der Federación Andalucía LGBT und Santiago Rubio von Colega Torremolinos für die Verlesung des Manifests verantwortlich, mit dem der Protestmarsch endete.

SUR und SIX

Neben dem SUR- und SIX-Wagen, der zum dritten Mal durch die Straßen von Torremolinos zog, waren auch der Orgullo de Pueblo-Wagen mit Manolita Chen an der Spitze und der Frauenwagen, der zum zweiten Mal in Folge teilnahm, um den weiblichen Teil des Kollektivs sichtbar zu machen und hervorzuheben. Auch die Verbände und die wichtigsten Einrichtungen, die dem Kollektiv in La Nogalera täglich zur Verfügung stehen, waren bei diesem Marsch vertreten. Ein Marsch, der deutlich machte, dass die Rechte des Kollektivs nicht in Frage gestellt werden.

LGBT+-Fahnen, extravagante Looks, Spaß und Vielfalt fehlten nicht an einem Tag, der mit dem Auftritt einer Diva endete: Melody. Die Vertreterin Spaniens bei Eurivision war dafür zuständig, die Pride 2025 mit ihren bekanntesten Hits und natürlich mit «Esa diva» abzuschließen. Lokale Größen wie Cherilyn Divine, Gina Turner und Kelly Roller sowie die Künstler Hoffman und Álvaro Mayo traten ebenfalls auf.