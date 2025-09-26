Das Gastgewerbe verliert im Sommer trotz höherer Preise bis zu fünf Euro Umsatz pro Person

Juan Soto Málaga Freitag, 26. September 2025 Teilen

Das Gaststättengewerbe in Málaga wird den Sommer nicht mit einer guten Note beenden. Trotz der anfänglich schmeichelhaften Prognosen werden sich Kneipen, Restaurants und Strandbars diese Woche von einer Sommersaison verabschieden, die weniger Umsatz als erwartet brachte. Obwohl die Zahl der Besucher auf breiter Front gleich geblieben ist, haben die Betriebe in der Hochsaison trotz der Preiserhöhungen bis zu fünf Euro weniger pro Person an Umsatz gemacht.

Aus der Branche heißt es, dass dieser Einkommensrückgang vor allem in den Monaten Juli und August zu verzeichnen war, in denen sie zwar einen guten Kundenzustrom, aber niedrigere Durchschnittsrechnungen verzeichneten. «Dieses Jahr haben die Besucher ihre Scheckbücher zu Hause gelassen und sind mit Kleingeld gekommen», resümiert ein Geschäftsmann mit einem Hauch von Spott.

Nach den Daten des Sektors ist der Umsatz in den Betrieben um fünf bis zehn Prozent zurückgegangen, wobei die Zahlen je nach Gebiet stark variieren können. So scheint der Umsatz in der Provinzhauptstadt zugenommen und im Landesinneren und in den Gebieten, die einen größeren Anteil am nationalen Tourismus haben, abgenommen zu haben.

10 Die Umsätze in Bars, Restaurants und Strandbars sind in den Sommermonaten in der Provinz um bis zu zehn Prozent zurückgegangen.

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands von Málaga, Javier Frutos, räumt ein, dass der Konsum allgemein rückläufig ist. «Die Erwartungen haben sich nicht erfüllt, das Wachstum der letzten Jahre hat sich verlangsamt», fasst er zusammen. Obwohl die Umsatzzahlen noch nicht endgültig feststehen, weist er darauf hin, dass der Hauptrückgang in den Gebieten zu verzeichnen ist, in denen ein größeres nationales Gewicht besteht, da sich die Ankunft dieser Besucher in diesem Jahr verringert hat.

Eine weitere Variable, die sich negativ auf den Konsum ausgewirkt hat, war das Wetter. Obwohl andere andalusische Regionen stärker betroffen waren, haben die verschiedenen Hitzewellen, die die Provinz, vor allem im Landesinneren, heimgesucht haben, die Nutzung der Terrassen und damit die Verzehrlust der Kunden erschwert. «Auf regionaler Ebene hatten wir 16 bis 17 Hitzetage, und das hat sich auf den Konsum auf den Terrassen ausgewirkt», erklärt Frutos.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt der Verband der Strandbars. Der Präsident des Verbandes der Strandrestaurants an der Costa del Sol, Manuel Villafaina, rechnet mit einem Umsatzrückgang von sieben Prozent in den Lokalen an der Küste. Er erklärt, dass die ersten Monate, vor allem Mai und Juni, sehr gut liefen, dass aber im Juli und August ein Rückgang zu verzeichnen war. «Es ist nicht so, dass weniger Leute da waren, sondern dass sie nicht das konsumiert haben, was wir gewohnt waren».

4,6 Prozent sind die Preise im Gaststättengewerbe im August laut INE-Daten angestiegen (4 Prozent waren es im Juli).

In ihrem Fall haben sie vor allem den Rückgang des nationalen Kunden bemerkt, der den ganzen Tag über konsumiert. Im Gegensatz zu Ausländern, die zur Mittagszeit kommen und wieder gehen, konsumieren Spanier zu jeder Zeit, von der Ankunft in der Hängematte über den Aperitif bis hin zu den Getränken nach dem Essen.

Villafaina erklärt, dass «die Menschen jetzt mit dem Nötigsten auskommen» und erkennt an, dass die Kaufkraft nicht mehr so stark ist wie früher. Hinzu komme die weit verbreitete Verwendung von Kreditkarten als Zahlungsmittel. «Selbst ein Zwei-Euro-Kaffee kann mit der Karte bezahlt werden, und wir müssen die von der Bank erhobenen Gebühren tragen».

Hunderttausende von Euro

Die von diesen beiden maßgeblichen Stimmen geäußerte Auffassung wird von verschiedenen Hotel- und Restaurantbesitzern zu hundert Prozent geteilt. «Die Leute gehen gleich aus, aber sie achten jetzt viel mehr auf die Preise und wenn sie früher drei Gerichte zum Teilen bestellt haben, bestellen sie jetzt nur noch eines», betonen sie. Unter Berücksichtigung der befragten Einzelfälle ist die durchschnittliche Rechnung in der Provinz um mindestens fünf Euro pro Person gesunken, eine Zahl, die multipliziert mit der Anzahl der Gäste, die die Betriebe während der drei Sommermonate täglich empfangen, einige hunderttausend Euro bedeutet.

Wie eingangs erwähnt, ist dieser Umsatzrückgang trotz der Preiserhöhungen eingetreten (in einigen Strandbars in Marbella werden bereits bis zu 14 Euro für einen Sardinen-Spieß (Espeto de sardinas) verlangt). Laut Verbraucherpreisindex stiegen die Restaurantpreise im Juli um vier Prozent und im August um 4,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist mehr als der Preisanstieg von 2,7 % für den Warenkorb und die Lebenshaltungskosten im Allgemeinen.