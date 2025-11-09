Spanische Avocados wieder auf dem Vormarsch: Ernte steigt um 30 Prozent

Eugenio Cabezas Vélez-Málaga Sonntag, 9. November 2025 Teilen

Spanische Avocados erholen sich allmählich von den Folgen, die die Erzeuger in den letzten Jahren aufgrund der Dürre schwer getroffen haben. Die Saison startet dank der Erholung der Axarquía-Region und der Ausweitung der Anbaugebiete mit einem prognostizierten Anstieg von 20 bis 30 Prozent. Während die letzte Saison mit 75.000 Tonnen schloss, könnte die diesjährige Ernte leicht 100.000 Tonnen übersteigen.

Die Spanische Organisation für Avocados und Mangos (OIAM) mit Sitz in Vélez-Málaga hob die «sehr positiven Aussichten» für die neue Saison hervor. Dazu tragen die Regenfälle des Frühjahrs in der Axarquía, dem Zentrum des spanischen Avocadoanbaus, und die Ausweitung der Anbauflächen, insbesondere in Cádiz, Huelva und Valencia, bei. Dieser Anstieg «bestätigt Spaniens wachsende Rolle als führender europäischer Avocadoproduzent», so die OIAM in einer Pressemitteilung.

In den ersten Wochen der Avocadosaison läuft die Ernte von Sorten wie Bacon, Fuerte, Zutano und Ettinger. Die Sorte Hass, die national und international am häufigsten konsumiert wird, erreicht erst Mitte November ihren optimalen Reifegrad. Daher bittet die Organisation die Branche, «die Hass-Avocados nicht vorzeitig zu ernten». Der spanische Avocado-Erzeugerverband OIAM argumentierte, dass die Qualitätssicherung vor Ort unerlässlich sei, um das Image spanischer Avocados zu schützen. «Qualität ist unser Aushängeschild. Ernten wir die Früchte zu früh, schaden wir den Verbrauchern und dem Wert unseres Produkts», betonten sie.

Der spanische Verband für tropische Früchte (AET) warnte hingegen, dass sich die Ambrosiakäferplage, die 2023 erstmals in Motril nachgewiesen wurde, nach ersten Warnungen im Februar nun auch in der Provinz Málaga ausgebreitet hat. Spezialisten des Regionalministeriums für Landwirtschaft der Junta in Málaga teilten mit, dass das Vorkommen des Ambrosiakäfers an mehreren Orten in der Provinz bestätigt wurde. Die Experten schlugen vor, eine Reihe von Workshops zu den notwendigen Maßnahmen für ein schnelles und effektives Eingreifen in landwirtschaftlichen Betrieben durchzuführen.