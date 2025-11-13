Der legendäre Flamenco-Sänger der «alten Schule» Fosforito stirbt im Alter von 93 Jahren

Tony Bryant Malaga Donnerstag, 13. November 2025 Teilen

Die Flamenco-Welt trauert um den Sänger Antonio Fernández Díaz, bekannt unter dem Künstlernamen Fosforito, einen der letzten Flamenco-Sänger der «alten Schule», der am Donnerstag im Alter von 93 Jahren in Málaga gestorben ist. Der legendäre Sänger und Flamencologe hatte sich im vergangenen Monat einer Herzoperation unterzogen, von der er sich zunächst erholte, doch in den letzten Tagen hatte sich sein Zustand verschlechtert, so dass er am Mittwoch (12. November) ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der in Córdoba geborene Sänger, der viele Jahre in der Provinz Málaga lebte, starb im Hospital Regional Universitario de Málaga an den Folgen einer Infektion, wie sein Sohn Alejandro Fernández mitteilte.

Antonio Fernández Díaz wurde 1932 in Puente Genil, Cordoba, geboren. Er war schon in jungen Jahren ein Künstler, gesegnet mit einer außergewöhnlichen Stimme und einer intensiven Kenntnis aller Flamenco-Stile. Seine professionelle Karriere begann 1956, als er alle fünf Preise des nationalen Flamenco-Wettbewerbs in Córdoba gewann - ein Erfolg, der nie wieder erreicht wurde. Dies war der Startschuss für eine Karriere, die sich über mehr als 70 Jahre erstreckte. Er wurde zu einer festen Größe bei den begehrtesten Flamenco-Festivals und Peñas, nicht nur in Spanien, sondern auf der ganzen Welt.

Er gilt als einer der bedeutendsten Sänger des 20. Jahrhunderts und zeichnete sich durch den ältesten und authentischsten Stil des Flamenco aus, den «a golpe», bei dem der Rhythmus von den Fingerknöcheln des Sängers auf der Tischplatte bestimmt wird. Sein enzyklopädisches Wissen über den Flamenco-Gesang machte ihn zu einem der Grundpfeiler der natürlichen Flamenco-Schule. Er kombinierte dieses umfangreiche Wissen mit seinem rigorosen Rhythmusgefühl, um Gesangsstile zu reproduzieren, die von anderen Sängern nur selten gesungen werden. Er ließ vergessene Stile wie den Zángano aus Puente Genil wieder aufleben und erweckte zahllose andere alte Formen des Flamenco-Gesangs zu neuem Leben, darunter Polo, Caña, Soleá Apolá und Serrana.

Er hat mehr als dreißig Aufnahmen gemacht, darunter die große Antológica del Cante Flamenco, die er 1969 mit Paco de Lucía aufgenommen hat.

Fosforito erhielt im Laufe der Jahre zahlreiche Auszeichnungen. Im Jahr 1968 verlieh ihm die Cátedra de Flamencologia de Jerez de la Frontera (Lehrstuhl für Flamencologie) den nationalen Preis für Cante, und 1985 wurde ihm der zweite Compás del Cante verliehen. Im Jahr 1999 erhielt er den begehrten Premio Pastora Pavón, die höchste Flamenco-Auszeichnung, die von der Regionalregierung der Junta de Andalucía vergeben wird.

Einer der Höhepunkte seiner Karriere (und es gab viele) war die Verleihung des prestigeträchtigen Llave del Oro del Cante (Goldener Schlüssel des Flamenco-Gesangs), der ihm schließlich 2005 während der Flamenco-Biennale in Malaga überreicht wurde. Er nahm 1962 am dritten Llave de Oro del Cante-Wettbewerb in Córdoba teil, obwohl die Auszeichnung an einen anderen legendären Sänger, Antonio Mairena, ging. Ein Journalist erklärte damals: «Während der Schlüssel an Antonio Mairena ging, war es Fosforito, der half, das Schloss zu schmieden, in das er passte.»

Der Goldene Schlüssel wurde bisher nur fünf Sängern verliehen, dem ersten von ihnen, Tomás el Nitri, im Jahr 1862. Die anderen Empfänger waren Manuel Vallejo (1921) und Camarón de la Isla, der die Auszeichnung im Jahr 2000, acht Jahre nach seinem Tod, erhielt.